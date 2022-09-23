Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı 85 dolara düştü..







"Faiz artırımları küresel piyasaları endişelendirdi"











Dün, 90,46 dolardan kapanan Brent ham petrolünün varili bugün 16:45'te yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolara geriledi. Aynı dakikalarda ise Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varil başına 79,22 dolardan alıcı buldu. Brent ham petrolünün varili en son 25 Ocak tarihinde 86 dolardan işlem görmüştü.ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ardından İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya'daki merkez bankaları da faiz oranlarını artırırken, artan küresel enflasyonist baskı beklentileriyle birlikte diğer merkez bankaları faiz artırımlarına devam etti.ABD dolarının diğer para birimleri ile ilgili değer ölçümü yapan dolar endeks artışı, petrolün diğer para birimlerini kullanarak alan alıcılar için daha pahalı hale gelebileceği konusunda farkındalığı artırdı ve talebi daha da azalttı. Bu endişeler brent petrelün varil fiyatından düşüşe neden olurken dün kapanışı 90,46 dolardan yapan brent petrol bugünkü kapanışını 85 dolara kadar indirerek yaptı.