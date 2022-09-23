DÜNYA
23 Eylül 2022 - 18:56

Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı 85 dolara düştü..

Brent ham petrolünün varili, uluslararası piyasalardaki talebe ilişkin endişeler üzerine 85 dolara kadar düştü.

DÜNYA
23 Eylül 2022 - 18:56
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Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı 85 dolara düştü..


Dün, 90,46 dolardan kapanan Brent ham petrolünün varili bugün 16:45'te yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolara geriledi. Aynı dakikalarda ise Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varil başına 79,22 dolardan alıcı buldu. Brent ham petrolünün varili en son 25 Ocak tarihinde 86 dolardan işlem görmüştü.

"Faiz artırımları küresel piyasaları endişelendirdi"

brent petrol 85 dolar

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ardından İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya'daki merkez bankaları da faiz oranlarını artırırken, artan küresel enflasyonist baskı beklentileriyle birlikte diğer merkez bankaları faiz artırımlarına devam etti.



ABD dolarının diğer para birimleri ile ilgili değer ölçümü yapan dolar endeks artışı, petrolün diğer para birimlerini kullanarak alan alıcılar için daha pahalı hale gelebileceği konusunda farkındalığı artırdı ve talebi daha da azalttı. Bu endişeler brent petrelün varil fiyatından düşüşe neden olurken dün kapanışı 90,46 dolardan yapan brent petrol bugünkü kapanışını 85 dolara kadar indirerek yaptı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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