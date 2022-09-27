Piyasalarda, başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomide bir yavaşlama bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının agresif faiz artırımları büyümeyi zorlayacağı ve buna bağlı olarak da üretim ve ekonomik aktivite azaldıkça petrol tüketimi yavaşlayacağı beklentisi fiyatlarda baskılama yarattı. Bu gelişmelere bağlı olarak dolar, varlıklarında son 20 yılın zirvesini bir kez daha yeniledi. Faiz oranları son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısı da petrol satışlarını artırdı.
EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 00:12
Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzine büyük indirim geliyor!
Petrol fiyatının 84 dolara düşmesinin ardından araç sahiplerini sevindirecek haberlere kapı açıldı. Brent petrolündeki büyük düşüşün ardından motorin ve benzinde büyük bir düşüş bekleniyor. İşte, akaryakıt ürünlerindeki düşüş yönlü gelişme sonrası beklenen indirim oranları..
EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 00:12
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