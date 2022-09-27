EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 00:12

Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzine büyük indirim geliyor!

Petrol fiyatının 84 dolara düşmesinin ardından araç sahiplerini sevindirecek haberlere kapı açıldı. Brent petrolündeki büyük düşüşün ardından motorin ve benzinde büyük bir düşüş bekleniyor. İşte, akaryakıt ürünlerindeki düşüş yönlü gelişme sonrası beklenen indirim oranları..

EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 00:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzine büyük indirim geliyor!


Piyasalarda, başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomide bir yavaşlama bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının agresif faiz artırımları büyümeyi zorlayacağı ve buna bağlı olarak da üretim ve ekonomik aktivite azaldıkça petrol tüketimi yavaşlayacağı beklentisi fiyatlarda baskılama yarattı.

Bu gelişmelere bağlı olarak dolar, varlıklarında son 20 yılın zirvesini bir kez daha yeniledi. Faiz oranları son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısı da petrol satışlarını artırdı.



26 Eylül 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol 84 dolara geriledi!

Petrol fiyatlarındaki düşüş haftanın ilk günü devam etti. Ham petrol 78.26 dolardan işlem görmeye başlarken brent petrolün değeri 84.50 dolar oldu.

Petrolde yaşanan düşüş yönlü trend sonrası milyonlarca araç kullanıcısının gözü akaryakıttaki indirim haberlerine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yapılan 1,76 TL'lik indirim sonrası sektör kaynakları bu hafta içinde benzin ve motorinin litre fiyatlarında 1,5 ile 2 TL arasında indirimin gelmesini bekliyorlar.

26 Eylül 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Dolar ve euro kahini Remzi Özdemir'den döviz kuru tahmini: Köşeyi döndü geliyor!
Dolar ve euro kahini Remzi Özdemir'den döviz kuru tahmini: Köşeyi döndü geliyor!
Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor
Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor
Bankalar emeklilere en yüksek promosyonu vermek için yarışa hız kesmeden devam ediyor! En yüksek promosyon veren banka belli oldu
Bankalar emeklilere en yüksek promosyonu vermek için yarışa hız kesmeden devam ediyor! En yüksek promosyon veren banka belli oldu
Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu
Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu
Dizel otomobiller fiyatları yarıya indiriliyor! Tarih onaylandı
Dizel otomobiller fiyatları yarıya indiriliyor! Tarih onaylandı
Son Haberler
CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıl partiden uzaklaştırdı!
CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıl partiden uzaklaştırdı!
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online...
5 bin davetlinin olduğu aşiret düğününde gelin ve damat takıları taşıyamadı!
5 bin davetlinin olduğu aşiret düğününde gelin ve damat takıları...
Motosikletli sürücüye çarpan Yıldız Tilbe'nin mahkemesi sonuçlandı!
Motosikletli sürücüye çarpan Yıldız Tilbe'nin mahkemesi sonuçlandı!
Bakan Yanık Emir bebeği eşcinsel ailenin yanında bırakmadı!
Bakan Yanık Emir bebeği eşcinsel ailenin yanında bırakmadı!
Yargıtay, sokakta kadınların fotoğrafını çekenleri affetmedi! 5 yıl hüküm onaylandı..
Yargıtay, sokakta kadınların fotoğrafını çekenleri affetmedi! 5...
Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeklerine sonunda kavuştu!
Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeklerine sonunda kavuştu!
Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi çıkaracak? Taraftarlar ikiye bölündü!
Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi...
Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü! Videolu katliamda şok itiraf!
Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü! Videolu...
Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta tatili!
Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta...
Erdoğan'dan öğrencilere zam müjdesi! Günlük beslenme yardımı 60 lira oldu..
Erdoğan'dan öğrencilere zam müjdesi! Günlük beslenme yardımı 60...
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisin 2 milyon dolarlık evlilik teklifine 'Evet' dedi!
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisin 2 milyon dolarlık evlilik teklifine...
Çalışanların yemek ödemelerinde flaş değişiklik! Yemek kartlarındaki ücretler nakite çevrilecek!
Çalışanların yemek ödemelerinde flaş değişiklik! Yemek kartlarındaki...
Ziraat Bankası’ndan öğrencilere 150 TL destek! Başvuru için son 10 gün..
Ziraat Bankası’ndan öğrencilere 150 TL destek! Başvuru için son...
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip...