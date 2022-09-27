Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzine büyük indirim geliyor!













Brent petrol 84 dolara geriledi!

26 Eylül 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları

Piyasalarda, başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomide bir yavaşlama bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının agresif faiz artırımları büyümeyi zorlayacağı ve buna bağlı olarak da üretim ve ekonomik aktivite azaldıkça petrol tüketimi yavaşlayacağı beklentisi fiyatlarda baskılama yarattı. Bu gelişmelere bağlı olarak dolar, varlıklarında son 20 yılın zirvesini bir kez daha yeniledi. Faiz oranları son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısı da petrol satışlarını artırdı.Petrol fiyatlarındaki düşüş haftanın ilk günü devam etti. Ham petrol 78.26 dolardan işlem görmeye başlarken brent petrolün değeri 84.50 dolar oldu. Petrolde yaşanan düşüş yönlü trend sonrası milyonlarca araç kullanıcısının gözü akaryakıttaki indirim haberlerine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yapılan 1,76 TL'lik indirim sonrası sektör kaynakları bu hafta içinde benzin ve motorinin litre fiyatlarında 1,5 ile 2 TL arasında indirimin gelmesini bekliyorlar.Benzin: 19,23 TL Motorin: 23,06 TL LPG: 10,62Benzin: 19,34 TL Motorin: 23,20 TL LPG: 10,94 TLBenzin: 19,34 TL Motorin: 23,21 TL LPG: 10,74 TL