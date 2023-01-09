DÜNYA
09 Ocak 2023 - 14:40

Brezilya'da naofaişt ayaklanma! Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı..

Brezilya'da seçimleri kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, Ulusal Meclis binasını, başkanlık sarayını ve Yüksek Mahkeme'yi bastı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva kolluk kuvvetlerine müdahale emrini verirken protestocular binalardan tahliye edildi. 300 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında Federal Bölge Valisi Ibaneis Rocha, Yüksek Mahkemenin kararıyla 90 gün süreli görevinden uzaklaştırıldı.

DÜNYA
09 Ocak 2023 - 14:40
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Brezilya'da naofaişt ayaklanma! Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı..


212 milyonu aşan nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da 30 Ekim 2022'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, ülkeyi iki dönemdir kazanan eski solcu eski cumhurbaşkanı Lula da Silva, seçimlerde oyların yüzde 50,9'unu almıştı. Aşırı sağcı lider Jair'in Bolsonaro'nun gidişinin sonuçları dün endişe verici boyutlara ulaştı.

Dün, eski Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkentte üst düzey devlet dairelerine saldırdı. Benzer bir olay 6 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış ve seçimi kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası'na baskın düzenlemiş ve olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı

300 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Ekim seçimlerinde rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yüzlerce destekçisi, başkent Brasilia'daki Başkanlık Sarayı, Parlamento ve Yüksek Mahkemenin binasına baskın düzenledi. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale ederken protestocular binalardan tahliye edildi ve güvenlik güçleri tarafından tam kontrol sağlandı. olisin yaptığı açıklamada 300 kişinin tutuklandığı ve konuyla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü açıklandı.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SİLVA'DAN AÇIKLAMA

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yargıtay ve (devlet başkanlarının görev yaptığı) Planalto Sarayı'nı ziyaret ettiğini, sorumluların tespit edilip cezalandırılacağını söyledi. Lula ayrıca, "eski cumhurbaşkanının" olayları kışkırtıcı bir dizi konuşma yaptığını ve olaylardan Bolsonaro ve destekçilerini sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı

STF Başkanı Rosa Weber de STF karargahı, Ulusal Meclis ve Planalto Sarayı'nın "demokrasi vandalları ve muhalifleri" tarafından ağır hasar gördüğünü belirterek, "Brezilya bugün (8 Ocak) 2023), bunu reddedenlerin yanlışlarının sonucudur" dedi. Weber ayırca, STF'nin bu eylemlere karışan teröristlerin yargılanmasını sağlayacağını, uygun kovuşturmanın gerçekleştirilerek örnek cezaları uygulayacaklarını ifade etti.

Bolsonaro yanlıları kongre binasını bastı

BOLSONARO'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Bolsonaro, yaşananların ardından bir açıklama yaparak Başkentteki protestoların arkasında olmadığını ve durumdan haberinin olmadığını ifade etti. Jair Bolsonaro, Twitter hesabından olaylarla ilgili yaptığı paylaşımında "Yasalar çerçevesinde barışçıl protestolar demokrasinin bir parçasıdır" dedi. Bugün olduğu gibi 2013 ve 2017'de solun vandallığı ve kamu binalarını işgali bu kuralın dışında kaldığını ifade eden eski devlet başkanı Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Bolsonaro, "Şu anda ülkeyi yöneten ve bana herhangi bir kanıt sunmadan suçlamada bulunan kişiyi kınıyorum" deiye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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