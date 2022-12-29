Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Pele, kanser tedavisi görüyordu













Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde kızı Kelly Nascimento "Biz hâlâ buradayız, savaşıyoruz ve inanıyoruz. Birlikte bir gece daha." yazarak babasıyla hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.2020'de Diego Maradona hayatını kaybettiğinde "Umarım bir gün cennette beraber futbol oynarız." paylaşımını yapmıştı. Pele, Neymar'ın idolüydü. Brezilya topraklarının çıkardığı en büyük isimlerdendi. Ölümünün ardından Casemiro "Huzur içinde yat, Kral Pele. Brezilya'ya ve futbola verdiğiniz zafer için teşekkür ederiz. Mirasın sonsuzdur." ifadelerini kullandı. Kylian Mbappe "Futbolun kralı bziden ayrıldı ama efsanesi asla unutulmayacak." dedi. Brezilya Milli Takımı, Katar 2022'de efsanesini unutmamış ve her maç onu anmıştı. Tribünlerde Pele pankartları, maç içinde galibiyet sonrası Pele'ye saygı törenleri yapılıyordu adeta. Sanki herkes kendini kötü senaryoya hazırlıyordu. Neymar, Dünya Kupası'nda attığı gollerle milli formayla atılan gol sayısında Pele'yi yakalamıştı ama geçememişti. Çeyrek finalde Pele'yi üzen Brezilyalılar için turnuva hayal kırıklığı ile bitti. Takımın yıldız ismi Neymar, Kral Pele'yi şöyle andı: "10, Pele’den önce sadece bir sayıydı. Onun hakkında yazılmış bir cümle var: ‘Futbol, Pele'den önce sadece bir spordu.’ O ise futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü. Fakirlerin ve siyahilerin sesi oldu. Brezilya, onun sayesinde daha çok tanındı. O aramızdan ayrıldı ama büyüsü daima bizimle kalacak. Sonsuza dek Pele.”