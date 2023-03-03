SPOR
03 Mart 2023 - 09:22

Bright Osayi Samuel, İngiltere'ye dönmek istiyor!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Bright Osayi Samuel’in kulüp yetkilileriyle görüşerek sezon sonunda İngiltere’ye dönme isteği olduğunu ilettiği iddia edildi. Osayi için Fulham teklif yapabilir.

SPOR
03 Mart 2023 - 09:22
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Bright Osayi Samuel, İngiltere’ye dönmek istiyor!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin genç yıldızı Osayi Samuel, son iki sezonda ortaya koyduğu performansla birlikte dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi haline gelmişti.

25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu kariyerinde ilk kez İngiltere dışında bir ülkede forma giyerken, bu durumdan memnun olmadığı ve İngiltere’ye geri dönmek istediği öğrenildi.



osayi samuel ingiltere ye dönmek istiyor

Osayi İngiltere'ye geri dönebilir

Menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Brght Osayi Samuel, ardından durumu Fenerbahçe yönetim kuruluna da bildirirken, sarı lacivertli idareciler uygun bir bonservis ücreti teklif edilmesi durumunda oyuncusunun İngiltere’ye dönebileceğini işaret etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın bir süredir genç futbolcuyu takip ettiği iddia edilirken, sezon sonunda Bright Osayi Samuel için teklif yapabilecekleri konuşuluyor.

Kulübün kasasını doldurabilir

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Osayi Samuel, 2020-2021 sezonunda 508.000 Euro bonservis ücretiyle İngiltere Championship ekiplerinden QPR'dan sarı lacivertli kulübe imza atmıştı. Osayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 28 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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