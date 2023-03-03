Bright Osayi Samuel, İngiltere’ye dönmek istiyor!













Osayi İngiltere'ye geri dönebilir

Kulübün kasasını doldurabilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin genç yıldızı Osayi Samuel, son iki sezonda ortaya koyduğu performansla birlikte dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi haline gelmişti.25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu kariyerinde ilk kez İngiltere dışında bir ülkede forma giyerken, bu durumdan memnun olmadığı ve İngiltere’ye geri dönmek istediği öğrenildi.Menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Brght Osayi Samuel, ardından durumu Fenerbahçe yönetim kuruluna da bildirirken, sarı lacivertli idareciler uygun bir bonservis ücreti teklif edilmesi durumunda oyuncusunun İngiltere’ye dönebileceğini işaret etti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın bir süredir genç futbolcuyu takip ettiği iddia edilirken, sezon sonunda Bright Osayi Samuel için teklif yapabilecekleri konuşuluyor.Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Osayi Samuel, 2020-2021 sezonunda 508.000 Euro bonservis ücretiyle İngiltere Championship ekiplerinden QPR'dan sarı lacivertli kulübe imza atmıştı. Osayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 28 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.