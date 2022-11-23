Bronşit, öksürük ve balgam sökmeye tek çözüm: Günde iki kez alın, hastalıktan eser kalmayacak!







BALGAMI, BRONŞİTİ KESEREK ÖKSÜRÜĞÜNÜZÜ TEDAVİ EDİN





İNCİRİN FAYDALARI







Sodyum, potasyum, çinko, bakır ve magnezyum minerallerini içeren incir, A, C, B3, B6, B2 ve K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda mükemmel bir diyet lifi kaynağıdır. Bir orta boy incir sadece 35 ila 40 kalori içerir. Son derece besleyici bir mucize meyve, Ege bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir.İncir göğüsleri yumuşatır, böylece balgamı giderir ve bronşit, öksürük gibi sağlık sorunların önüne geçer. 2 bardak çiğ süte 2 adet kuru incir doğrayın ve sütü kaynatın. 20 dakika bekletin, süzün ve bu sıcak sütü günde iki kez için.Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminleri açısından zengindir. 100 gram kuru incir yemek vücudun günlük kalsiyum ihtiyacının %17'sini, demir ve magnezyumun %30'unu, fosforun %20'sini, B1 vitamininin %5'ini ve B2 vitamininin %4'ünü karşılar.Antioksidan özelliğe sahip olan incir, Kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeyi destekler. Demir eksikliği olan kişiler alırsa demir içeriği sayesinde takviye olarak da kullanılabilir. Hafızayı geliştirir. Alzheimer hastalığı riskini azaltır. K vitamini ve kalsiyum içerdiğinden iskelet sistemi için oldukça dayda sağlar. Bronşit ve astım hastaları için uygundur. Kadınlarda kaliteli yumurtalık üretim seviyesini artırırken erkeklerde de sperm kalitesini yükseltir. İncir protein, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği hücre yenilenmesini sağlar. Tansiyona fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rol oynayan potasyum açısından zengindir. Düzenli olarak sebze ve meyve yemeyen ve sodyum içeriği yüksek işlenmiş gıdaları tüketen kişilerde potasyum eksikliği gelişebilir ve bu da yüksek tansiyona yol açabilir.Kilo kontrolünün sağladığı gibi obezitenin tedavisi için de kullanılır. Diyet lifi ve lif yönünden zengin besinler kilo kontrolü üzerinde olumlu etkiye sahiptir. İncir ayrıca diyet lifi açısından da zengindir. Bir orta boy incir ortalama 1 gram lif içerir ki bu günlük lif ihtiyacınızın %6'sıdır. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınızı giderir, bu sayede zararlı besinler yemez veya tüketiminizi azaltmazsınız.Kilo yönetimi ve korumaso ile ilgili hazırlanan programlarda kullanılabilir. Vücudu bazı zararlı bakterilerden korur. İncir, içerdiği lif ile sindirimi kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde vücudun zararlı bakterilerden korunmasına yardımcı olur. Kemik ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Yüksek fosfor ve kalsiyum içeriği nedeniyle kemik ve dişlere iyi gelir. İncirdeki kalsiyum etkisiyle diğer besinlere göre daha kolay sindirilir, bu nedenle süt içemeyen kişilere incir önerilir. Kansere karşı korur. İncirin içerdiği benzaldehit adı verilen madde kanser hücrelerinin büyümesini, içerisinde bulunan antioksidan ise kanser hücrelerinin büyümesini baskılamaktadır. İncirin yüksek lif içeriği nedeniyle bağırsakları temizler ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Sindirim sorunu yaşayanlara tavsiye edilir. Müshil etkisi vardır. Kuru incir ile özel olarak hazırlanan bu infüzyon, çocuklar için güvenli, oldukça etkili bir müshildir.Yapılışı şöyledir: 2-3 adet kuru inciri doğrayın, üzerine sıcak su ekleyin ve 10-15 dakika demlendirin. Günde 2-3 bardak içilmesi tavsiye edilir. Siğil oluşumunu engeller. Genç incir yapraklarındaki süt siğillere karşı etkilidir. Bu etkiyi elde etmek için siğile incir yaprağı sütü sürün. Düzenli kullanımla siğiller kaybolur. Çıbanların ve hemoroidlerin olgunlaşmasını engeller. Çorba kuru incir yapraklarından yapılır. Bu kaynatma hemoroid (hemoroid) ve çıbanlara karşı etkilidir. Dekoksiyonun hazırlanışı şu şekildedir. Genç incir yapraklarını iyi havalandırılan, gölgeli bir alanda kurutun ve yaprakları ezin. 2-3 yemek kaşığı kuru incir yaprağını bir bardak suda 30 dakika kaynatın, ardından kaynar suyla nemlendirilmiş bir bezle hemoroidin etrafına sarın veya kaynatın. Gün boyunca hemoroid için bu kaynatmadan 2-3 yemek kaşığı için. Meme kanseri riskini düşürür. Yapılan araştırmalar menopoz sonrası meme kanseri oluşumunu engellediğini göstermiştir. Yaklaşık sekiz yıldır menopozda olan 52.823 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, diyetlerine lifli meyveleri dahil edenlerin diğer kadınlara kıyasla %34 daha düşük meme kanserine yakalanma riskine sahip olduğunu buldu.Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller hazinesi olmasının yanı sıra karoten, lutein ve tanenler gibi birçok antioksidanı da barındırır. İncir ayrıca A, E ve K gibi sağlığı geliştirici vitaminler içerir. Antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengin olması, vücudu zararlı elementlerden korur ve güçlü bir bağışıklık sistemi sağlar. İnsülin sekresyonunu dengeler. Yüksek potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde insülin salgılanmasını dengeler. Bu özelliği sayesinde şeker hastaları bile incir yiyebilir. Düşük yağ içeriği kalp ve damar sağlığını korur. Potasyum mineralinin varlığı kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. İncir içerdiği antioksidanlar sayesinde kanın ve bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynarken, yetişkinlerde görülebilen göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da savunma oluşturur. Mide rahatsızlığına iyi gelir. Yüksek lif içeriği nedeniyle gastrointestinal sistem üzerinde iyi bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar ülser, reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini göstermiştir.Cilt hastalıklarına iyi gelir. İncirde bulunan antioksidanlar cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Akneye eğilimli kişiler için bir inciri ezin ve cildinizi temizlemek için yaklaşık 20 dakika yüzünüze uygulayın. Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile birlikte incir saçı ve köklerini besleyerek saça doğal bir görünüm kazandırır. Osteoporoz, egzama, sedef hastalığı ve diyabet üzerinde olumlu etkisi vardır. Makul miktarlarda tüketildiğinde içeriğindeki lifi ve tatlı isteğini ortadan kaldırarak şeker hastalığına iyi geldiği gösterilmiştir. Gerginliğinizi azaltacaktır. Hipertansif bozukluğu olan kişilerin diyetlerine incir eklemeleri önerilir.