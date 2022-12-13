Brüksel’de uçuşlara grev engeli

Artan enerji ve girdi maliyetleri karşısında zorlanan ülkelerden birisi de Belçika oldu. Artan hayat pahalılığı çalışanların ücretlerinde yetersizliğe ve alım gücünün düşmesine sebep olmakla birlikte çeşitli hak arama faaliyetlerini gündeme getirdi. Kamu sektörü, eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu geniş katılımlı bir grev olacağı öğrenildi. Ülke geneli grevin havalimanı çalışanları üzerindeki etkisi nedeniyle uçuşların aksamaması adına yetkililerin çeşitli önemler aldığı bildirildi. Yetkililer her ne kadar önlem alınsa da bazı uçuşlarda aksamalar yaşanabileceği 16 Aralık günü özellikle Brüksel yönlü uçuşlarda sorunlar oluşabileceği uyarısında bulundular. Aksaklıkların önüne geçilmesi adına Brüksel Havalimanı, hava yolu şirketlerinden günlük uçuş kapasitelerini yüzde 70 azaltmalarını talep etti. Bu tarz önlemlerle sorun oluşup oluşmayacağı merak ediliyor.

