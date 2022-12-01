Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası













67 MİLYON STERLİN

Real Madrid'in Dünya Kupası'nda gösterdiği harika performans sonrası bir süredir yakından takip ettiği Portekizli yıldız Bruno Fernandes için nabız yoklayacağı öğrenildi. Real Madrid'in Manchester United ve Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'e bir süredir olan ilgisini dile getirmeye hazırlandığı bildirildi.Fernandes'in 2020 yılının başında Sporting Lizbon'dan Man Utd'a imza atmasının üzerinden üç yıldan kısa bir süre geçti.O dönemde Kırmızı Şeytanlara başlangıçta 47 milyon Sterline mal olduğu ve eklentilerle birlikte ücretinin yaklaşık 67 milyon Sterline yükselebileceği bildirilmişti. Fernandes kısa sürede Man Utd için kilit bir oyuncu haline geldi ve şu anda takımın ana liderlerinden biri konumunda. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen Fernandes, Portekiz'in grup aşamalarında Uruguay'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyette iki gol kaydetti. Bu durum Real Madrid'in dikkatini çekmişe benziyor ki Portekizli yayın organı Record (Sport Witness aracılığıyla) İspanyol devlerinin Fernandes'le sözleşme imzalamak için hazırlandığı bildirdi.