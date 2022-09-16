EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 16:45

BSH'den kamera kontrollü pişirme özellikli fırın serisi, akıllı buzdolabı ve daha fazlası

Yeni nesil yapay zeka ve loT teknolojisini barındıran ürünler ev yaşamını kolaylaştırıyor.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 16:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
BSH'den kamera kontrollü pişirme özellikli fırın serisi, akıllı buzdolabı ve daha fazlası

Dünyanın önde gelen ev aletleri üreticisi BSH'nin teknolojik çözümler sunan ürünleri Home Connect uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor, birbirleriyle iletişime geçebiliyor, dokunmatik olarak ekranda kullanılabiliyor ve sesli asistanlar ve akıllı saatlerle destekleniyor. Uygulama, ev aletlerini sadece açıp kapatmakla kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlıyor.

Verilen bilgilere göre akıllı teknolojiyle pişirme özelliği taşıyan Siemens iQ700'ün sahip olduğu sensör teknolojisi, geri bildirimi ve akıllı algoritmaların kombinasyonu, yemek pişirme ve kızartma konusunda bireysel pişirme tercihlerine göre kişiselleştirilebiliyor ve bunun gibi kullanıcının optimum sonuçlar ele geçirmesini sağlıyor. Ayrıca iQ700'ün içerisinde bulunan kamera sayesinde kullanıcılar, pişirme işlemlerini gerçek zamanlı olarak Home Connect uygulaması üzerinden takip edebiliyor ve tercihlerine göre yine aynı uygulama üzerinden fırını kapatabiliyorlar.

BSH'nin en yeni fırın serisi Bosch Series 8'e eklenen AirFry modu ve AirFry tepsisi, çok daha düşük yağla yemeklerin sağlıklı şekilde kızartılmasına olanak sağlıyor. Bosch Series 8'in sahip olduğu yeni buharlı pişirme fonksiyonu sayesinde gıdalar, maksimum 120 derece olacak şekilde ısıtılarak, besin değerleri korunuyor.

“Bugün ne pişirsem” derdine ve gıda israfına son

Mutfaktaki en büyük yardımcılardan biri olacak yeni No Frost buzdolabı, içerisinde bulunan malzemeleri tespit edebilme özelliği sayesinde gereksiz alışverişin ve gıda israfının önüne geçiyor. Yeni No Frost buzdolabı, Home Connect bağlantısı aracılığıyla buzdolabının içerisinde bulunan malzemelerle pişirilebilecek yemek tavsiyelerinde bulunuyor ve kullanıcıların bir sonraki market ziyaretleri için alışveriş listesi oluşturuyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi
Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje
Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje
Edirne’ye akın eden Bulgarlar bin Euro harcıyor
Edirne’ye akın eden Bulgarlar bin Euro harcıyor
Cengiz Holding kobaltta üretimi iki katına çıkardı
Cengiz Holding kobaltta üretimi iki katına çıkardı
Son Haberler
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Terasta uyuşturucu partisine polis baskını: 13 gözaltı, 1 tutuklama
Terasta uyuşturucu partisine polis baskını: 13 gözaltı, 1 tutuklama