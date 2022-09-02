BSH, sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini İFA’da sergiliyor













BSH Ev Aletleri Grubu'nun her kategoriden inovatif ev aletleri ve akıllı teknolojilerini sergileyeceği Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen IFA'da; Bosch, Siemens, Home Connect ve yeni BSH markası Solitaire'in ürünleri fuarın 1.1 nolu sergi alanında yer almakta. Yemek pişirmek kolay, pratik ve sürdürülebilir hale geliyor. Bunun yanı sıra tüketicinin bireysel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, yeni bir deneyim olarak ortaya çıkıyor. Yapay zekâ sayesinde, fırında doğru sıcaklık ayarı ve uzaktan kumandadan, tercih edilen kızartma derecesine kadar kullanıcının isteklerini yansıtan yenilikler öne çıkıyor.Ürünleriyle IFA'da öne çıkan inovasyonlara imza atan BSH Ev Aletleri Grubu'nun Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, bu seneki sergi alanına ilişkin olarak, “Beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan bir kurum olmayı da hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizin yüzde 90'dan fazlasının IP bağlantılı olmasını hedefliyoruz. Bu dönüşümü, en teknolojik büyük veri ve makine öğrenimi teknolojilerinin uzmanlığıyla birleştirerek sağlıyoruz. Bir diğer önemli trendi ‘Hiper-kişiselleştirme' olarak belirledik ve bu yönde yapay zekâ daha sık güç ve önem kazandı. Geleceğin dijital müşterilerinin beklediği akıllı ürünler ve hizmet modellerini tüketiciyle buluşturmak için oldukça verimli geçiren adımlar atıyoruz” dedi."Kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan Home Connect ile bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, fırından kahve makinesine kadar hem küçük aynı anda büyük son derece ev aleti uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu aletler birbirleriyle de iletişime geçebiliyor. Kullanıcılar ev aletlerini dokunmatik olarak ekranda kullanabildikleri gibi, Home Connect uygulaması sayesinde bu aletler sesli asistanlar ve akıllı saatlerle destekleniyor, ev aletlerini sadece açıp kapatmakla kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcıyı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlıyor.Ev eşyalarını internete bağlayabilmeyi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünleri de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor. Yeni Smart Kitchen Dock da mutfakta pişirme, fırınlama ve kızartma işlemlerini ses öncelikli akıllı ekran aracılığıyla destekliyor. Bosch'un pişirme fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Cookit kullanıcıları, favori yemek tariflerini Home Connect uygulamasındaki yeni bir özellik sayesinde e-posta veya mesajlaşma uygulamaları yoluyla paylaşabiliyor.Kullanıcının fırını kullanma geçmişi ve kişisel tercihlerine göre hafıza geliştiren ve bu doğrultuda tavsiyeler veren fırın gelecek tercihler için de kullanıcısını yönlendiriyor. Smart Kitchen Dock benzer şekilde hem pişirme hem fırınlama bununla birlikte kızartma süreçlerinde ses odaklı akıllı ekranlarla destekleniyor. Diğer yandan foodfittery uygulaması gibi; evdeki mevcut yiyeceklerden uyarlanan üretici yemek tarifi fikirleri öneren yeni dijital servisler, gıda israfını azaltmaya yardım ediyor. Bosch'un yeni pişirici entegrasyonu Cookit kullanıcıları ise favori yemek tariflerini Home Connect aracılığıyla hem e-mail bunun yanı sıra mesajlaşma üzerinden paylaşabiliyor. Yani sadece bireysel değil çevreyle sosyalleşmede de etkili bir tüketici deneyimi yolculuğu vaat ediliyor.2021 yılında BSH'nin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye gün geçtikçe daha sık önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.Yeni ve akıllı çamaşır makineleri, etkin enerji tasarruflu yıkama programları öneriyor, su, deterjan ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Bosch'un son teknolojisi i-DOS otomatik akıllı dozajlama sistemi ise deterjan tüketimi hakkında farkındalık oluşturuyor. Bu sayede yüzde 20'lere varan enerji tüketimi tasarrufu sağlanabiliyor. Home Connect uygulaması sayesinde ne denli enerji ve su tükettiğini öğrenen kullanıcı, hem tüketimini kontrol altına alıyor ek olarak kendi Karbondioksit (CO2) ayak izlerini azaltıyor.Tamamı tüketici geri bildirimleriyle geliştirilen yeni fırın serisi tam otomatik fonksiyonlarıyla hem pişirmeyi aynı anda fırınlamayı kolaylaştırıyor, mutfakta akıllı çözümler sunuyor.Akıllı teknolojiyle pişirme özelliğini sunan Siemens iQ700 fırının sensör teknolojisi, kullanıcı geri bildirimi ve akıllı algoritmaların kombinasyonu, pişirme ve kızartma sonuçlarının bireysel tercihlere en uygun şekilde uyarlanmasını sağlıyor. Kızartma sensörü sayesinde pizza, lazanya, kruvasan gibi birçok yemek veya tarif için tam da istenen şekilde kızarma derecesi verebilmek mümkün. Pişirme işlemi fırın içindeki bir kamera aracılığıyla defalarca kez takip ediliyor ve istenen kızarma seviyesine ulaştığında fırın otomatik olarak kapanıyor. Fırın, Home Connect uygulaması aracılığıyla kamera üzerinden gerçek zamanlı şeklinde de görüntülenebiliyor.Yeni Bosch Series 8 premium fırın serisine eklenen AirFry modu ve AirFry tepsisi ile daha önceden hazırlamak için son derece yağ gerektiren yemeklerin artık geçmişe göre çok daha sağlıklı bir şekilde kızartılmasını sağlıyor. Yeni buharlı pişirme fonksiyonu sayesinde gıdalar 120 dereceye kadar narince ısıtılıyor, böylece yiyeceklerin besin değeri de korunuyor.Daha birçok inovatif ürün ve hizmeti de sunmaya hazırlanan BSH'nin yeni alt donduruculu No Frost buzdolabı, içinde bulunan malzemelere göre yeni tarifler öneren fonksiyonu ile gereksiz alıverişin ve gıda israfının da önüne geçmeye hazırlanıyor. Home Connect bağlantısı sayesinde hem eldeki malzemelerle ne gibi tarifler hazırlanabileceği yönünde alternatifler sunan akıllı buzdolabı ek olarak alışveriş listesi planlaması da yapıyor.Yine Home Connect uygulaması; Siemens'in yeni akıllı EQ900 tam otomatik kahve makinesinin barista Mode'u ile kahve severlere su ve kahve miktarı, öğütme derecesi, demleme sıcaklığı ve süt sıcaklığı/miktarı gibi tüm parametreleri tek tek ve hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyor.