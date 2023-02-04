BTK, 0850'li numaraları affetmedi! 15 firmaya 51.5 milyon TL ceza kesti..







15 İŞLETMECİYE CEZA KESİLDİ







Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşların taciz edildiği aramalara cezai işlem uyguladı. İnternet erişim hizmetleri ile ilgili satış ve pazarlama yapan bazı işletmeler tarafından yapılan izinsiz aramalarla ilgili uzun süredir devam eden BTK'nın başlattığı idari süreci tamamlandı.BTK, "istenmeyen çağrılar" olarak bilinen ve kamuoyunu rahatsız eden satış ve pazarlama çağrıları konusunda operatörlerin arabulucu/acente düzenlemelerine uyumunu araştırdı ve uygulamanın 15 işletmeciye yasayı ihlal etmekten ceza kesilmesine karar verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komisyonu'nun aldığı karara göre vatandaşlara izinsiz telefonla ulaşan işyerlerine 51,5 milyon TL'ye kadar çeşitli miktarlarda idari para cezası kesildi.