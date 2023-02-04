GÜNDEM
04 Şubat 2023 - 11:07

BTK, 0850'li numaraları affetmedi! 15 firmaya 51.5 milyon TL ceza kesti..

BTK'dan emsal karar.. “İstenmeyen Arama” olarak bilinen ve usulsüz pazarlama ile birlikte elektronik iletişim hizmetleriyle ilgili iş aramaları yapan işletmelerin bu kapsamda gelecekte daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

GÜNDEM
04 Şubat 2023 - 11:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
BTK, 0850'li numaraları affetmedi! 15 firmaya 51.5 milyon TL ceza kesti..


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşların taciz edildiği aramalara cezai işlem uyguladı. İnternet erişim hizmetleri ile ilgili satış ve pazarlama yapan bazı işletmeler tarafından yapılan izinsiz aramalarla ilgili uzun süredir devam eden BTK'nın başlattığı idari süreci tamamlandı.

BTK, 0850'li numaraları affetmedi! 15 firmaya 51.5 milyon TL ceza kesti

15 İŞLETMECİYE CEZA KESİLDİ



BTK, "istenmeyen çağrılar" olarak bilinen ve kamuoyunu rahatsız eden satış ve pazarlama çağrıları konusunda operatörlerin arabulucu/acente düzenlemelerine uyumunu araştırdı ve uygulamanın 15 işletmeciye yasayı ihlal etmekten ceza kesilmesine karar verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komisyonu'nun aldığı karara göre vatandaşlara izinsiz telefonla ulaşan işyerlerine 51,5 milyon TL'ye kadar çeşitli miktarlarda idari para cezası kesildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ