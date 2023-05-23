Bu 12 ilde yaşayanlar aman evden çıkmasın! MGM'den endişe veren uyarı: Çok sert olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın, Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor. Bu durum, vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını gerektiriyor.Bu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarının yol açabileceği olumsuz etkiler arasında su baskınları, ani sel olayları, yıldırım düşmesi ve yerel taşkınlar yer alabilir. Vatandaşların su birikintilerinden uzak durmaları, şiddetli yağış sırasında açık alanlardan korunmaları, sel ve taşkın riski olan bölgelerde tedbirli olmaları önemlidir. Ayrıca, güvenli sürüş koşullarına dikkat etmek ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir.