Bu 22 besini ağzına sürmeyen 10 yıl fazla yaşıyor! Canan Karatay listeyi paylaştı!







PROF. DR. CANAN KARATAY HAYATI







KARATAY'DAN YENİ LİSTE

Yaptığı sert uyarılarla ve tavsiyeleriyle her zaman gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, yeni listeyi paylaştı. 22 yiyeceğin yer aldığı listedeki ürünleri mutfağınıza sokmayın diyerek herkesi uyardı. Özellikle hazır gıdalara dikkat çeken Karatay, kronik rahatsızlığı olanlar bunlara el sürmemeli diyerek belirtti. Başarılı doktorun hayatı hakkında bilgiler ve verdiği önemli liste yazımızın devamında.Canan Karatay 1943 senesinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1962 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra burs kazanarak yurt dışına gitmiştir. Karatay, İngiliz Hükümeti'nin sağladığı bursa hak kazandı ve Liverpool'da yer alan Bölgesel Kardiyoloji Merkezinde 2 sene uzmanlık eğitimi aldı. Başarılı hayatını devam ettiren Karatay, Türkiye'de uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi tekniğini ilk kullanan isimdir. Günümüzde bu başarılarının yanı sıra verdiği diyet programlarıyla gündem olmaktadır. Hem gazetelerde hem de televizyon programlarında yenmemesi gerek besinleri açıklamaktadır. Karatay Diyeti ile insanları bilinçlendiren Canan Karatay, bazen yaptığı sert uyarılarla da gündem yaratmaktadır.Herkesin bu yiyeceklerden uzak durması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle de kronik hastalıkları olan vatandaşların bunları ağzına sürmemesi gerek diyerek 22 yiyeceğin yer aldığı listeyi paylaştı. İşte o liste: -Simit, kuru pasta, yaş pasta -Pirinç pilavı -Süt tozu, protein tozu,yumurta tozu, krema vb ürünler -Fazla şekerli meyveler -Patates -Mayısonez, ketçap ve diğer hazır soslar -Börek, poğaça, açma -Hazır kahveler -Sucuk, salam, sosis -Şeker, çikolata, tatlı -Hazır çorbalar -Şuruplar, reçel, pekmez-Gazlı içecekler -Diyet adında satılan yiyecek ve içecekler -Tatlandırıcılar -Beyaz un -Hazır meyveli yoğurt ve meyve suları -Makarna -Kızartma