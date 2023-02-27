SAĞLIK
27 Şubat 2023 - 13:00

Bu 22 besini ağzına sürmeyen 10 yıl fazla yaşıyor! Canan Karatay listeyi paylaştı!

Prof. Dr. Canan Karatay!dan yeni uyarı. Bazı gıda ürünlerini paylaştı ve bunların sofraya gelmemesi gerektiğini söyledi. Kilo sorunu yaşayanlar, kalp rahatsızlığı olanlar, kanser rahatsızlığı olanlar bu listeye dikkat etmeli. Paylaşılan listede hangi besinler yer alıyor? Tüm detaylar ve Karatay'ın açıklamaları haberimizde.

SAĞLIK
27 Şubat 2023 - 13:00
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Bu 22 besini ağzına sürmeyen 10 yıl fazla yaşıyor! Canan Karatay listeyi paylaştı!
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Yaptığı sert uyarılarla ve tavsiyeleriyle her zaman gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, yeni listeyi paylaştı. 22 yiyeceğin yer aldığı listedeki ürünleri mutfağınıza sokmayın diyerek herkesi uyardı. Özellikle hazır gıdalara dikkat çeken Karatay, kronik rahatsızlığı olanlar bunlara el sürmemeli diyerek belirtti. Başarılı doktorun hayatı hakkında bilgiler ve verdiği önemli liste yazımızın devamında.

canan karatay diyeti

PROF. DR. CANAN KARATAY HAYATI



Canan Karatay 1943 senesinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1962 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra burs kazanarak yurt dışına gitmiştir. Karatay, İngiliz Hükümeti'nin sağladığı bursa hak kazandı ve Liverpool'da yer alan Bölgesel Kardiyoloji Merkezinde 2 sene uzmanlık eğitimi aldı. Başarılı hayatını devam ettiren Karatay, Türkiye'de uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi tekniğini ilk kullanan isimdir. Günümüzde bu başarılarının yanı sıra verdiği diyet programlarıyla gündem olmaktadır. Hem gazetelerde hem de televizyon programlarında yenmemesi gerek besinleri açıklamaktadır. Karatay Diyeti ile insanları bilinçlendiren Canan Karatay, bazen yaptığı sert uyarılarla da gündem yaratmaktadır.

canan karatay diyeti

KARATAY'DAN YENİ LİSTE

Herkesin bu yiyeceklerden uzak durması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle de kronik hastalıkları olan vatandaşların bunları ağzına sürmemesi gerek diyerek 22 yiyeceğin yer aldığı listeyi paylaştı. İşte o liste:

-Simit, kuru pasta, yaş pasta

-Pirinç pilavı

-Süt tozu, protein tozu,yumurta tozu, krema vb ürünler

-Fazla şekerli meyveler

-Patates

-Mayısonez, ketçap ve diğer hazır soslar

-Börek, poğaça, açma

-Hazır kahveler

-Sucuk, salam, sosis

-Şeker, çikolata, tatlı

-Hazır çorbalar

-Şuruplar, reçel, pekmez

canan karatay diyeti

-Gazlı içecekler

-Diyet adında satılan yiyecek ve içecekler

-Tatlandırıcılar

-Beyaz un

-Hazır meyveli yoğurt ve meyve suları

-Makarna

-Kızartma

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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