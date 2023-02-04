Kredi
04 Şubat 2023 - 12:15

Bu 3 bankada hesabı olanlar sevinçten takla atacak! Belgesiz, kefilsiz tamı tamına 30.000 TL kredi alacaklar!

35.000 TL değerinde ihtiyaç kredisi için Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'na bekleniyorsunuz. İşte detaylar...

Kredi
04 Şubat 2023 - 12:15
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Bu 3 bankada hesabı olanlar sevinçten takla atacak! Belgesiz, kefilsiz tamı tamına 30.000 TL kredi alacaklar!
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Bankalar kampanyalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Garanti Bankası, Yapı kredi Bankası ve Akbank’a yapacağınız müracatla kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Bu 3 bankada hesabı olanlar sevinçten takla atacak! Belgesiz, kefilsiz tamı tamına 30.000 TL kredi alacaklar!

Vatandaş nakit ihtiyacını karşılamak konusunda sıkıntı çektikçe bankalardan yeni kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Üç banka yapmış olduğu gelir belgesiz 35000 TL ihtiyaç kredisi duyusunda bulundu. Kampanyayı aslında Garanti Bankası başlattı ancak daha sonra Yapı Kredi ve Akbank da bu kampanyaya katıldı ve gelir belgesiz 35000 TL kredi ödemesi yapacağını ilan etti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların geçim dertlerinin biraz da olsa azalması için, kampanyaya katılan 3 banka da kredi ödemelerinin tez vakitte yapılacağını söyledi. Ayrıca kampanyaya katılan 3 banka da ortak açıklama yaparak, başvuruların şubeler üzerinden yapılacağını ve tüm vatandaşlara hemen hemen aynı gün içinde ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu.



yapı kredi

YAPI KREDİ BANKASI’NA MÜRACAT İÇİN

Eğer kredi başvurunuzu SMS ile başlatmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyaya başvuru yapabiliriniz. Telefonunuzda yer alan mesaj kısmına girerek kişisel T.C kimlik numaranızı, doğum tarihinizi ve gelir durumunuzu yazarak, yazmış olduğunuz mesajı 44 11 adlı numaraya göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde Yapı Kredi Bankası’na 35000 TL kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

akbank

AKBANK’A KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN

İhtiyaç kredisini Akbank üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterisi olmaları gerekmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak 35000 TL kredi başvurusu yapılabilir. Ayrıca düşük faizli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine internet bankacılığı uygulaması ile birlikte kendi Akbank bireysel hesabınıza aynı gün içinde başvuru yapabilirisiniz.

garanti

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN

Garanti Bankası kampanya koşulları kapsamında, Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenlerin ve kredi verilmesi için uygun şartlara sahip olan vatandaşların, bankanın kendi müşterisi olması koşuluyla kredi ödemelerini internet bankacılığı kullanarak alabilirler. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen Garanti Bankası müşterileri ve müşteri olmak için başvuruda bulunanlar internet bankacılığı kullanarak günün her saati başvuru yapabilirler. Ayrıca Garanti Bankası şubelerinden de yapacağınız başvurularda gelir belgesiz bir şekilde sonuç almanız mümkündür.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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