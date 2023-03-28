Bu 3 burca ne olursa olsun fark etmiyor! Anka Kuşu gibi küllerinden doğan o 3 burç













ASLAN BURCU

YENGEÇ BURCU

AKREP BURCU

Bu Üç burç bunu okumalı! İşte anka kuşları gibi küllerinden doğan burçlar…Hayatın getirdiği birçok olumsuz durum insanlarda geri dönüşü olmayan yaralar açabilmektedir. Maddi ve manevi anlamda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen insanlar geleceğe hep umutla bakmak isterler. Genelde bu durumdaki kişiler burç yorumlarının çoğunu takip eder. Astrolojinin hayatımızdaki yeri son zamanlarda belirginleşmeye başladı. Astrolojik gelişmeler depremler, seçimler, şampiyonluklar ve mali konular gibi her durumda gözlenir. Ünlü astrologlar son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son bölümün en çok konuşulan konularından biri de yeniden dirilen, adeta yeniden doğan burçlar. İşte anka kuşları gibi küllerinden doğan 3 burç...Aslan'ın güçleri kolay kolay bitmez. Ancak yaklaşık 2 yıl çok zor koşullarda test edildiler. Şimdi yeniden doğuş zamanı. Her şey eskisinden çok daha iyi ve farklı olacak. 2023'ün burçlarından biri de Aslan...Yengeçler sonunda sabırlarının meyvelerini yiyecekler. Bu yılın en büyük kazananlarından biri Yengeç.Akrep burçları dibi gördü. Ancak yılmadılar ve umutlarını kaybetmediler. Akrepler, tıpkı Anka Kuşu gibi küllerinden yükselen burçların başında gelir.