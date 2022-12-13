SAĞLIK
13 Aralık 2022 - 11:45

BU 4 Tür Yiyecek ve İçeceğin Sessizce Diş Çürümesine Neden Oluyor

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda, çoğumuz ağız sağlığımızı göz ardı edebiliriz. Ancak, belirli yiyecekleri yemek ve belirli içecekleri içmek ağzımızı ve dişlerimizi çeşitli şekillerde etkileyebilir.

SAĞLIK
13 Aralık 2022 - 11:45
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BU 4 Tür Yiyecek ve İçeceğin Sessizce Diş Çürümesine Neden Oluyor


Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda, çoğumuz ağız sağlığımızı göz ardı edebiliriz. Ancak, belirli yiyecekleri yemek ve belirli içecekleri içmek ağzımızı ve dişlerimizi çeşitli şekillerde etkileyebilir. Örneğin araştırmalar, çeşitli yiyecek türlerinin diş çürümesi olarak da bilinen diş çürümesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bu, dişlerinizin yüzey minesi tehlikeye girdiğinde meydana gelir. Tedavi edilmediği takdirde diş çürümesi; çürüklere, enfeksiyona, ağrıya ve hatta diş kaybına yol açabilir. Düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı dişlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olsa da, dişlerinizi sessizce çürütebilecek gıdaların farkında olmak önemlidir. 

diş çürümesi



İşte o gıdalar

Düzenli olarak çok fazla şekerli içecek içiyorsanız, dişlerinize sessizce zarar veriyor olabilirsiniz. Soda, enerji içecekleri ve şekerli çaylar gibi içecekler zamanla diş çürümesine katkıda bulunabilir.

Bu içeceklerdeki şeker dişlerinize kolayca yapışır ve asit üreten bakterilerin büyümesini teşvik eder, bu da dişlerinizde çürüklere, çürümeye ve renk değişikliğine neden olan plak oluşumuna yol açabilir.

Şekerli bir içecek içmeyi planlıyorsanız, kısa bir süre sonra ağız hijyeniniz konusunda proaktif olmanız dişlerinizin sağlığı için çok önemlidir. Bu gibi içecekleri ölçülü tükettiğinizden ve sonrasında ağzınızı suyla çalkaladığınızdan emin olun. Yapışkan yiyecekler, bu, diş çürüğü söz konusu olduğunda insanların aklına gelmeyebilir, ancak şekerleme ve hatta kuru meyve gibi yapışkan yiyecekler zaman ilerledikçe dişleriniz için yavaş yavaş bir soruna dönüşebilir.

Bu yiyecekler dişlerinizin arasına sıkışır ve sadece fırçalama ile çıkarılması zor olabilir. Ayrıca genellikle şeker içerirler ve bu da zamanla çürümeye yol açabilir. Çürük riskinizi azaltmak için sebze, kuruyemiş ve peynir gibi daha sağlıklı, yapışkan olmayan atıştırmalıkları tercih edin. Turunçgiller, domates ve sirke gibi yüksek asitli gıdalar diş minenizi zayıflatabilir.

Bu gıdalar sağlıklı olsa da, içlerinde bulunan asitler diş minenizi aşındırabilir ve çürümeye neden olabilir. Asitli yiyecekler yemeyi tercih ederseniz, asidi nötralize etmeye yardımcı olması için sonrasında ağzınızı suyla çalkaladığınızdan emin olun.

Rafine karbonhidratlar, Bu bir sürpriz olabilir, ancak ekmek ve cips gibi bazı karbonhidratlar da diş çürümesine yol açabilir. Ağızdaki bakteriler karbonhidratlarda bulunan şekerle beslenir, bu da plak birikimine ve çürüklere katkıda bulunabilir. Karbonhidrat yedikten sonra dişlerinizi fırçaladığınızdan ve diş ipi kullandığınızdan emin olun. Ayrıca meyve, sebze ve tam tahıllar gibi daha sağlıklı karbonhidratları tercih edin.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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