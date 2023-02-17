Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur yağacağı üzerine tedbirli olmalarını söylerken hava sıcaklıklarının bir anda bu kadar düşüşü beraberinde buzlanma ve donmayı getiriyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yoğun kar yağışı beklenirken bu durumdan ötürü trafikte aksamalar gibi normal hayat yaşantımızı ise olumsuz etkilenebilir. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı olabileceği yönünde uyarılar yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kıyılarında buzlanmayla beraber don olayı için tedbirler alınmaya başlandı. Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek bölümlerinde ise çığ tehlikesi sürüyor.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 11:03
Bu 9 ilde yaşayanlar dışarıya adımını atmasın! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağışlar çok şiddetli olacak!
Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber vatandaşlar meteoroloji tarafından uyarılar gelmeye başladı. O 9 ilde yaşayanlara öyle bir uyarı geldi ki sakın dışarı çıkmayın. İşte şiddetli yağışlar bizi bekliyor.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 11:03