Bu 9 ilde yaşayanlar dışarıya adımını atmasın! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağışlar çok şiddetli olacak!













HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur yağacağı üzerine tedbirli olmalarını söylerken hava sıcaklıklarının bir anda bu kadar düşüşü beraberinde buzlanma ve donmayı getiriyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yoğun kar yağışı beklenirken bu durumdan ötürü trafikte aksamalar gibi normal hayat yaşantımızı ise olumsuz etkilenebilir. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı olabileceği yönünde uyarılar yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kıyılarında buzlanmayla beraber don olayı için tedbirler alınmaya başlandı. Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek bölümlerinde ise çığ tehlikesi sürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarına karşı tedbir alınması gerektiği yönünde konuşurken ülkenin batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin devam edip hava sıcaklıklarında ise fazla düşüş yaşanmayacağına vurgu yaptı. Orta ve Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, rüzgarı eseceği tahminler doğrultusunda.