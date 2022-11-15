Dizi
15 Kasım 2022 - 23:31

Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?

Bu akşam ulusal kanallardaki diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmadı. Tekrar bölümleriyle yayınlanmasının ardından Bu akşam diziler neden yok? Diziler neden yok? Diziler yeni bölüm neden yok? Merak edildi.

Dizi
15 Kasım 2022 - 23:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Özellikle kış aylarında pek çok kişi tarafından yakından takip edilen diziler izlenme alışkanlıklarında önemli yer tutmakta. Yeni sezonla birlikte kanallarda iddialı yapımların yayınlanmaya başladığını görmüştük. Ancak bugün TV başındaki seyirciler televizyonlarını açtıklarında heyecanla bekledikleri dizilerin yeni bölümlerini ekranda görmediklerinde oldukça şaşırırken,  bu durumun sebebini de araştırmaya başladılar.

Bugün ulusal kanallardaki diziler yeni bölümleriyle seyircilerinin karşında olmadı. Televizyonlarını açtıklarında tekrar bölümlerini gören pek çok kişi arama motorları üzerinde; 'Bu akşam yeni bölüm neden yayınlanmadı?' 'Dizinin yeni bölümü neden yok' gibi pek çok sorgulama gerçekleştirse de tam anlamıyla bir yanıt alabilmiş değil.

dizilerin yeni bölümü neden yok

Merak edilen detaylar

Pek çok dizi izleyicisi heyecanla bekledikleri yeni bölümü televizyonlarını açtığında göremeyince arama motorlarını ve dizilere ait sosyal medya hesaplarını takip etmeye, bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bu konuda bazı dizi ekipleri sosyal medya kanalları üzerinden açıklamalarda bulunsa da bazı dizilerle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız dizilere ait sosyal medya hesaplarının açıklamalarını takip edebilirsiniz.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu
Çöp Adam dizi konusu ve oyuncuları
Çöp Adam dizi konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi
Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi
Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?
Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?
Son Haberler
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham...
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin...
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl öğrenilir? 2022 AUZEF soruları ve cevapları
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl...
Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'ın transferi hayal kırıklığı yarattı
Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'ın transferi hayal kırıklığı yarattı
Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer için harekete geçti
Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer...
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol...
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları...
İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz yapmak çok kolay! Yedikçe yiyeceğiniz boyoz tarifi
İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz...
Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..
Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..
Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!
Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi...
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor?...
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı...