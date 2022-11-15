Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?

Özellikle kış aylarında pek çok kişi tarafından yakından takip edilen diziler izlenme alışkanlıklarında önemli yer tutmakta. Yeni sezonla birlikte kanallarda iddialı yapımların yayınlanmaya başladığını görmüştük. Ancak bugün TV başındaki seyirciler televizyonlarını açtıklarında heyecanla bekledikleri dizilerin yeni bölümlerini ekranda görmediklerinde oldukça şaşırırken, bu durumun sebebini de araştırmaya başladılar. Bugün ulusal kanallardaki diziler yeni bölümleriyle seyircilerinin karşında olmadı. Televizyonlarını açtıklarında tekrar bölümlerini gören pek çok kişi arama motorları üzerinde; 'Bu akşam yeni bölüm neden yayınlanmadı?' 'Dizinin yeni bölümü neden yok' gibi pek çok sorgulama gerçekleştirse de tam anlamıyla bir yanıt alabilmiş değil.Pek çok dizi izleyicisi heyecanla bekledikleri yeni bölümü televizyonlarını açtığında göremeyince arama motorlarını ve dizilere ait sosyal medya hesaplarını takip etmeye, bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bu konuda bazı dizi ekipleri sosyal medya kanalları üzerinden açıklamalarda bulunsa da bazı dizilerle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız dizilere ait sosyal medya hesaplarının açıklamalarını takip edebilirsiniz.