Bu alışkanlıklarınız erken ölüme neden olabilir! Uzmanlar uyarıyor







BU BESİNLERİ SAKLARKEN ÇOK DİKKAT EDİLMELİ







İnsanlar internet üzerinden evdeki besinlerle ilgili yaptıkları yanlışları merakla araştırıyor. Uzman isimler bu besinleri saklama konusunda uyardı! Peki hangi besinlerin saklanmaması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre yapılan yemeklerin, yarım meyvelerin tekrar dolapta saklanması insanların sağlığını riske atıyor. Bazı besinlerin bu şekilde saklanması sindirim ve sinir sistemine zarar veriyor. Bir gece bile buzdolabında bekletilen bu tarz besinler özellikle de meyve ve sebzeler büyük tehlike. Uzmanlar özellikle kesilen ve yarım kalan patatesin bir daha tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.Patateste sürekli hareket halinde olan mikroorganizmalar hava ile temas ettikleri zaman çoğalarak büyük bir zehir salgılamaya başlıyor. Bu sebeple patatesin yarım şekilde saklanmaması gerekiyor. Soğanın da kesildikten sonra asitlenmeye başlaması sebebiyle sonrasında dolapta saklanması mide ve sindirim sistemine zarar veriyor. Yarısı kesilen limonun da dolapta saklanması asitlerin hava ile temas etmesine ve sıvının hemen kurumasına sebep oluyor. Turpun da yarım şekilde saklanmaması gerekiyor çünkü gaz sıkışmasına sebep oluyor.