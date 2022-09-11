EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 19:07

Bu analizi duyan dolara koşuyor! Büyük güne sadece 10 gün kaldı! 1 doları olan bile çok şanslı

Doları olan yatırımcılar veya enflasyon rakamlarından kaynaklı olarak doları yakın bir takibe alan kişiler tarafından dolara yönelik gelişmeler ve son dakika haberleri merakla araştırılıyor. Peki dolar iyi bir yatırım aracı mı? Bugün dolar ne kadar? İşte son dakika dolar kuru fiyatları…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 19:07
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Bu analizi duyan dolara koşuyor! Büyük güne sadece 10 gün kaldı! 1 doları olan bile çok şanslı


 

Doların sahip olduğu endeksin geçtiğimiz hafta içinde 100 dıkar seviyesini geçmesi ile beraber dolar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Para birimleri karşısında değer kazanan dolar kuru, yükselmeye devam etmekte. Yatırımcılar ve elinde doları olan vatandaşlar, doların seyrinin ne durumda olacağını ve doların ne zamana kadar yükseleceğini merakla araştırıyorlar. Konuya dair uzman kişiler tarafından 10 gün sonrası tarihi işaret edildi. Dolarda 10 gün sonra yaşanması beklenen kritik gelişmeler ise bu yazımızda yer alıyor. İşte 10 gün sonra doların gidişatı…



Dolar TL

Dolarda Son Durum Nedir?

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinden itibari ile dolar hızla yükselişe geçti. Bu hafta içinde gelişmiş olan tüm para birimlerine karşı büyük bir oranda değer kazanan dolar, Euro ile yükselmesiyle birlikte sterlin ve Japon yeniyle devam etti.

Dolar endeksi bu hafta içerisinde 100 dolar seyirlerini geçerek 20 yılın ardından 100 doları geçmiş oldu. Dolar endeksinin artmasıyla birlikte doların önüne geçilmesi neredeyse imkansız bir hal aldı. Giderek güçlenen dolar, tüm para birimleri karşısında iyi bir değere sahip oldu. Euro dolar paritesi hafta içinde 0,98 seyrine kadar geriledi. Bu gerilemeyle beraber Euro dolar karşısında 20 sene sonra ilk defa bu seviyelere kadar düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz gün açıklanan Avrupa Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda dolar yatay seyrine devam ederken Euro uçuşa geçti. Banka ise bu zamana kadar ilk defa 75 baz puan artışına gitti ve bunun hemen ardından Euro artış yaşadı.

Dolar TL

10 Eylül 2022’de Dolar/TL Değeri Ne Kadardı?

Dolar kuru dün alış fiyatı olarak 18,23 lira, satış fiyatı ise 18,33 lira seviyelerinde işlem görmüştü.

11 Eylül 2022’de Dolar/TL Değeri Ne Kadar?

Dolar kuru şuan alış fiyatı olarak 18,28 lira, satış fiyatı ise 18,31 lira seviyelerinde işlem görmekte.

Siz değerli okurlarımız için hazırlamış olduğumuz bu yazımız herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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