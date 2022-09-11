Doların sahip olduğu endeksin geçtiğimiz hafta içinde 100 dıkar seviyesini geçmesi ile beraber dolar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Para birimleri karşısında değer kazanan dolar kuru, yükselmeye devam etmekte. Yatırımcılar ve elinde doları olan vatandaşlar, doların seyrinin ne durumda olacağını ve doların ne zamana kadar yükseleceğini merakla araştırıyorlar. Konuya dair uzman kişiler tarafından 10 gün sonrası tarihi işaret edildi. Dolarda 10 gün sonra yaşanması beklenen kritik gelişmeler ise bu yazımızda yer alıyor. İşte 10 gün sonra doların gidişatı…
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 19:07
Bu analizi duyan dolara koşuyor! Büyük güne sadece 10 gün kaldı! 1 doları olan bile çok şanslı
Doları olan yatırımcılar veya enflasyon rakamlarından kaynaklı olarak doları yakın bir takibe alan kişiler tarafından dolara yönelik gelişmeler ve son dakika haberleri merakla araştırılıyor. Peki dolar iyi bir yatırım aracı mı? Bugün dolar ne kadar? İşte son dakika dolar kuru fiyatları…
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11 Eylül 2022 - 19:07
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