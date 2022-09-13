GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 09:18

Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor

Malatyalı demirci ustası Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Hem arazide aynı zamanda da şehir içi günlük kullanımda yüksek performans sergileyen araç sıra dışı modifiyesiyle göze çarpıyor.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 09:18
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Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor

Battalgazi ilçesinde yaşayan 22 yıllık demirci usta 38 yaşındaki Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Görenlerin hayrete düştüğü araç sıra dışı modifiyesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. LPG ile çalışabilen araç 1.6 motor performansıyla da her şekilde arazide yüksek performans gösterirken, saatte 90 kilometre hız yapabiliyor.

“Küçük yaşlarda beri teknolojiye hevesim var”

Aracı taslak halinde Samsun'da yaşayan bir arkadaşından görerek satın aldığını bundan sonra Malatya'ya getirdiği idda eden Bayduz, "Yaklaşık 22 yıldır demirci ustası olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri ilginç buluşlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni buluşlar yaparak değerlendiriyorum. Aracı Samsun Bafra'da Murat isimli biri yapıyor. Daha sonra ilana koyuyor. Ben de aracı ilanda gördüm hoşuma gitti. Aracı alıp sanayide oto elektrikçi arkadaşlar ve tamirci arkadaşlarla düzenleme yaptık. Ben de demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerleri düzenledim. Sıkıntılı olan yerleri restore ederek bu hale getirdim” dedi.

“Tamamen yerli üretimdir”

Aracın yapımın bir yıl sürdüğünü belirten Bayduz, "Aracım 1.6 Tofaş motorundan oluşuyor. Hidrolik direksiyon 4 çeker. Yani aracım arazide her şekilde şartlarda da hareket halindedir. Tamamen yerli üretimdir. Yapım aşaması yaklaşık 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra getirdiğimizde 1 ay kadar da biz uğraştık. Aracın motoru 1. 6 şahin motoru, karbüratör olarak tempra karbüratörü üzerinde hidroliğe çevirdik. Hidrolik direksiyonu tamamen doblo parçalarından ürettik. Aracımızın altında 2 tane Tofaş diferansiyeli vardır. Ayrıca şanzıman olarak eski askeriye yapımı tuzla cip şanzımanı olmak suretiyle aracımız 4 çeker. Aracımız her şartlar altında sürüş yapılabiliyor. Ayrıca aracımız kışlık olarak üzerinde brandalardan kapatma yaptık. Kapandığında kışında kaloriferli olarak kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Aracının bir benzerinin Malatya'da bulunmadığını kaydeden Bayduz satmayı düşündüğü aracına 100 bin TL fiyat biçtiğini söyledi.

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Haber Editörü
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