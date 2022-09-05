Alınan bilgiye göre, Bilecik'te İstasyon Mahallesi istikametine hareket halindeki 11 EL 883 plakasına sahip otomobil sürücü, Akasya Altı mevkiine geldiğinde aracın direksiyon kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Meydana gelen kaza kullanılmaz hale gelirken, tesadüf sonucu ölen veya yaralan olmadı.Kaza nedeniyle İstasyon mahallesi istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı aracın olay yerinden çekilmesi sonrası yol normale döndü.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 11:30
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde tesadüf sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 11:30
EDİTOR
İlginizi Çekebilir