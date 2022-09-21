YAŞAM
21 Eylül 2022 - 18:07

Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat kamyonun altına girerek 20 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 18:07
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Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu


Kaza, Yahya Kaptan Mahallesi D-100 karayolu yan yolda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hareket halinde olan Cemal S. yönetimindeki 41 RD 732 plakasına sahip hafriyat kamyonu ile Osman M. idaresindeki 35 EYA 30 plakasına sahip hafif ticari otomobil çarpıştı. Kamyonun altına giren hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Olayı anlatan Osman M., "Kendi şeridimde gidiyordum, kamyon gelip beni altına aldı ve götürdü. Aracım preslendi, verilmiş sadakamız varmış" dedi. Hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından yolda kumlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



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