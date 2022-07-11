Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı

Her ay düzenli olarak hangi araç markasının daha çok satıldığı ODD tarafından listeleniyor. Listede zirvede olan isim hangisi? Bu ayın en çok satılan araç markalarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
En çok satılan araç markaları
Otomotiv Distribütörleri Derneği, senenin ilk 6 aylık en çok satılan araç markalarıyla ilgili raporunu tamamladı. ODD tarafından yapılan listede en çok satılan yerli araç Fiat, en çok ithal edilen marka ise Volkswagen oldu. ODD'den edinilen bilgilere göre marka, 56.55 oranla zirvede olmaya devam ediyor. 2022 senesinde ilk altı aylık satış oranları ODD tarafından belirlendi. ODD'nin sunduğu bilgilere göre yüzde 56.55 oranında ithal araç, 43.44 oranında ise yerli araçlar satılmaya devam etti. Yılın ilk altı aylık sürecine bakıldığında geçen yılın bu dönemlerine göre araç satışlarında yüzde 9.3 gerileme oldu. ODD'ye göre 357 bin 904 oranında olan araç pazarında Fiat, Toyota, Ford, Renault, Karsan, Isuzu, Hyundai ve Karsan markalarındaki yerli Araç Satışları
155 bin 481 olarak belirlendi. İthal sarışlar ise 57.15 oranından 56.55'e geriledi.
Yerli üretimler zirvede
Yerli üretim yapmaya devam eden araç markaları zirvedeki yerlerini korumaya devam ediyor. Listedeki satış sıralamaları şu şekilde; Fiat 62 bin 154, Renault 33 bin 971, Ford 27 bin 730, Toyota 17 bin 443, Hyundai 14 bin 560 ve 29 bin 83 adet Volkswagen oranlarıyla satış yaptı.