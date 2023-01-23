Kredi
23 Ocak 2023 - 19:00

Bu banka 100.000 TL dağıtmak için hazır! Şartlar kaldırıldı: İhtiyacı olana takır takır ödeyecek!

Emekliler için dolu dolu başlayan bir yıl oldu. Emeklilere gelen müjdeli haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni bir kampanya haberi de Halkbank’ tan geldi. İşte detaylar…

Kredi
23 Ocak 2023 - 19:00
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Bu banka 100.000 TL dağıtmak için hazır! Şartlar kaldırıldı: İhtiyacı olana takır takır ödeyecek!
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Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından olan Halkbank tan müjde emeklilere 100.000 TL’ye kadar kredi fırsatı sunuyor…

banka

KAMU BANKASINDAN 100 BİN TL'YE KADAR UYGUN KREDİ FIRSATI! BAŞVURU ŞARTLARINDA KOLAYLIK SAĞLANIYOR



Emekliler tarafından çok yoğun ilgi gören 2023 Halkbank Emeklilik Kampanyası, emekliler için 100.000 TL'ye varan kredi kolaylığı, emekli olmayanlar için ise uygun ödeme şartları ile farklı kredi seçenekleri sunuyor.

Koronavirüs salgını sonrası yükselen döviz kurları ve yüksek enflasyon, üç yıl süren bir ekonomik krize neden oldu. Bu zaman içinde vatandaşların nakit ihtiyacı da arttı.

Bir kamu bankası olan Halkbank’ın sunduğu krediler, emeklilerin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.

HALKBANK DÜŞÜK FAİZLİ EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Halkbank, bu yıl da emeklilere düşük faizli ihtiyaç kredisi sunmaya ve “Mutlu emeklilik ihtiyaç kredisi” kampanyasına devam ediyor.

25.000 TL'ye kadar olan kredilerde %1,55 faiz oranı uygulanmaktadır.

25.000 TL'nin üzerinde kullanılan krediler için %1,69 faiz oranıyla kredi desteği sağlamayı hedefliyor.

Kredi kapsamında uygun geri ödeme seçeneklerini de içeren 100.000 TL'ye kadar kredi seçeneği sunulmaktadır.

Emeklilerin gelir durumlarına göre farklı geri ödeme seçeneklerinden yararlanmaları sağlanıyor.

UYGUN GERİ ÖDEME KOŞULLARINDA 100 BİN TL KREDİ

Düşük faiz oranlarıyla Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi desteğinden yararlanmak istiyorsanız, Aylık Eşit, artan- azalan, 3 Ayda Bir eşit taksitli veya serbest ödemeli olarak geri ödeme seçenekleriniz var.

HALKBANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Mutlu Emeklilik İhtiyaç Kredisi Kampanyasında 25.000 TL'ye varan kredi ve 36 ay boyunca aylık 971 TL taksitle %1,55 faiz oranı ile örnek hesaplayıcı yer almaktadır.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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