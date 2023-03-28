Bu banka 12 ay 'tamam' diyene 2000 TL para veriyor! Telefondan bir SMS göndermek yeter: Nakit ihtiyacına ilaç gibi çözüm

Bankaların müşterilerine özel düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi banka 2 bin TL veriyor? Şartlar ne olacak? Nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 BİN TL KAZANMA ŞANSIHalkbank tarafından yapılan duyurular kapsamında 5 bin TL için 400 TL, 10 bin TL için 1000 TL, 15 bin TL 1.500 TL, 20 bin TL için 2 bin TL harcama yapılması gerekiyor. ParafPara olarak kazanılacak tutarlar 12 ay boyunca belirlenen tutarların harcanması ve karta yüklenmesi durumunda kazanılacak ve katılımların bankada kayıtlı olan numaradan mesaj atarak yapılması gerekiyor. Katılım için gönderilecek mesajlar ücretsiz olarak gönderilecek. Kampanyadan bireysel asıl Paraf, Parafly kredi kartları yararlanabilecek. Halkcard, ticari kart, sanal kart, ek kartlar kampanyaya katılamayacak. Taahhüt verilecek kartların kullanıma açık olması gerekiyor ve kampanya süresinde kart kapanırsa kart ile alışveriş yapılamayacağı için kampanya geçersiz sayılacaktır. Gecikmeye girmeyen kartlar kampanyaya katılım sağlayabilecek. Kampanya ilk ekstre tarihinde başlayacak ve 12 ekstre dönemi geçerli olacak. 15 Şubat tarihinde kampanyaya katılan bir vatandaşın 20 Şubat tarihinde kesilen ekstresi sonrasında 21 Şubat tarihinden itibaren yaptığı harcamalar kampanyaya dahil edilir. Kampanyadan yalnızca kartın asıl sahibi faydalanabilir.
Kampanya başvurusu olumlu sonuçlanan müşterilere mesaj yoluyla bilgi verildikten sonra ParafPara yüklemeleri anında yapılır. Her ekstre dönemi geldiğinde müşterinin seçtiği kampanya tutarı kadar harcama yapması gerekmektedir. Taksitli işlemler kampanyaya dahildir. Geçmiş dönemden gelen taksit ödemeleri kampanyaya dahil değildir. Eğer taksitli işlem iptal edilirse harcama kampanya kapsamında sayılmaz. Müşteri iade işlemi yaparsa iade ettiği tutar kadar tekrar harcama yapması gerekmektedir. Yalnızca TL ekstreleri için kampanya geçerli olacak. Borç yapılandırma, kira, eğitim, aidat ödemeleri, Parafon talimatları, Mevduat hesabı, birikim mevduat hesabı için harcanan tutarlar kampanyaya dahil değildir. BES ödemesi, fatura ödemesi, otomatik fatura talimatı kampanyaya dahildir. Nakit çekim işlemi, kumarhane ve bahis oyun harcaması kampanyaya dahil değildir. ParafPara kullanımları kampanyaya dahil değildir. Kampanya dönemi boyunca kart kapatılırsa müşteri kampanyadan çıkmış sayılır. Müşteri harcama tutarını yerine getirmezse kampanyadan çıkmış sayılır. Kampanya süresi boyunca müşterinin ekstre tarihini değiştirmemesi gerekmektedir. Müşteri kampanyadan çıkarsa verilen ödül iade alınır. 10 bin TL harcama sözü verip 1000 TL ParafPara kazanan müşteri dördüncü dönemde kampanyadan ayrılırsa üç dönem yerine 250 TL ParafPara kazanmış olur. 9 döneme karşılık gelen 750 TL ParafPara iade alınır. Eüer müşteri kampanya kapsamında kazandığı ParafParaları harcar ve iade durumu oluşursa harcanan tutar karta borç olarak yansıtılır. 2023 senesi için harcama kampanyasına sadece bir kez katılım sağlanabilir. Fonlar, finansal kurumlardan alınan fonlar, prepaid karta yüklenen fonlar fatura ödemeleri gibi direkt ödenen işlemler kampanyaya dahil değildir. Erteleme yapılan işlemlerde işlem tarihi değil harcamanın yapıldığı ay kampanyaya dahil edilir.