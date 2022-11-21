Bu banka 6 ay vadeli faizsiz, masrafsız 10.000 TL kredi verecek! İşte başvuru detayları

Bankalar arasındaki kampanya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Özel bankalar mevcut müşterilerini kaybetmemek ve yeni müşteriler kazanabilmek amacıyla farklı türde kampanyalarını açıklıyor. Buna göre son kampanya duyurusu Yapı kredi Bankasından geldi.
Faizsiz, masrafsız 10.000 TL veriliyorYapı Kredi Bankasından yapılan duyuruya göre 1 Kasım 2022 tarihi ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, Yapı Kredi POS’u bulunan anlaşmalı mağazalardan yapılacak 500 TL – 10.000 TL arasındaki ilk World PAY alışverişlerinde geçerli olacak.
World PAY alışveriş kredisi ile yapılan ödemelerde ilk kullanıma özel faizsiz ve masrafsız 6 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Mağaza görevlisi tarafından POS üzerinden oluşturulacak QR kodu, Yapı Kredi Mobil ya da World Mobil uygulamalarından okutarak işlem gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Yapı Kredi müşterisi olmayanlar da mağazalarda saniyeler içerisinde Yapı Kredi müşterisi olma imkanı yakalıyor. Böylelikle sizler de World PAY alışveriş kredisi ile faizsiz ve masrafsız 10.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Peki kampanya koşulları neler? Kampanya koşulları yapikredi.com.tr adresinde açıkça belirtiliyor. Kampanya 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olmakta ve 500 TL ila 10 bin TL arasındaki alışverişleri kapsamaktadır.
10.001 – 50.000 TL arası alışverişlerde, 7 – 36 ay vadeli ya da ikinci kullanımda World PAY alışveriş kredisini faizli bir şekilde kullanmak da mümkündür. Yasal uygulamalara göre maksimum vade tutarı bilgisayarlarda ve tutarı 5 bin TL’nin altındaki cep telefonlarında 12, tabletlerde 6, 5 bin TL üzerindeki cep telefonlarında 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Geriye kalan diğer ürünlerde ise en fazla 36 ay vade uygulanmaktadır. Yapı Kredi müşterileri 10 bin TL’ye kadar olan alışverişleri için faizsiz ve masrafsız 10 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecekler. Bankaların kredi ve kredi kartı kampanyalarından haberdar olabilmek için Haberport’u takip etmeye devam edin.