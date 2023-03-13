Bu banka çıldırmış olmalı! Şubeye gelen emekli 7.500 TL birden alacak! Bu banka yaptı yapacağını. En çok merak edilen konuların başında gelen emeklilik ödemesinde rekor Garanti Bankasından geldi. Banka vereceği promosyon rakamını duyurdu. Haberimizde Garanti Bankası'nın güncel emekli maaş promosyon rakamlarını ve ödemelerini açıklayacağız. İşte detaylar...
GARANTİ BANKASINDAN YENİ PROMOSYON ÖDEME MİKTARIEYT yasasının yürürlükte geçmesi ve Cumhurbaşkanı'nın imzası ile birlikte Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca emekliyi yeni maaş heyecanı sardı. EYT ile emekli olmuş 2,5 milyon emekli maaşlarını bu nisan ayında alacak. Tabi maaşların yanında bankaların verecekleri promosyon ödeme miktarları da haliyle merak ediliyor. Ne kadar ödeme yapılacak, ek ödemeler nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Hiç şüphesiz emeklilik için banka tercihlerindeki en önemli hususlar bankaların promosyon, ek ödeme ve diğer kredi kampanyaları oluyor. Pek çok banka emekli müşterilerini kendilerine çekebilmek için çeşitli kampanyalar ile birlikte duyuru yapmaktadır. Bu duyurular promosyon ödemeleri, ek ödemeler, nakit avans seçenekleri, emekliye özel kredi fırsatları, uygun faiz seçenekleri ile çekilen krediler gibi pek avantajın sağlandığı kampanya duyurularıdır. Ancak emeklinin kalbi yapılacak promosyon ödemeleridir. İşte bankaların EYT yasası nedeniyle kızışan emekli promosyon ödeme miktarlarındaki son durum. O banka yaptı yapacağını ve vereceği rakamı açıkladı. Garanti Bankası'nın rekabete dahil olmasıyla birlikte oluşan promosyon ücretleri ne kadar oldu? Haberimizde...
EYT yasası ile birlikte başvurularda banka tercihleri kısmı bulunuyor. E - devlet sistemi üzerinden yapılan başvurularda banka tercihi kısmını işaretleyerek emekli maaşı alacağın banka seçiliyor. Bu seçimde hiç şüphesiz bankaların duyurdukları promosyon ödeme kampanyaları önemli rol oynuyor. Durumun farkında olan bankalar mart ayı promosyon rakamlarını duyurdu. Bu bankalardan biri olan Garanti Bankası'ndan da oldukça tatmin edici bir promosyon ödemesi geldi.
Garanti Bankası emekli müşterileri için 8 bin 500 TL hediye para vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabını Garanti Bankası'na taşıyan emekliler için 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyonda verilecek. Bu promosyon ödemesi ek ödeme olarak geçecek. Aynı zamanda Garanti Bankası'nın kredi kartları ile yapacakları 500 TL harcamaya da 1000 TL bonus para verilecek. Garanti Bankası, 3 bin 500 TL kadar emekli maaşı ödemesi yapacak. 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşlılar için 5 bin 250 TL ödeme, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL emekli maaşlılar için yapılacak promosyon ödeme miktarı 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için de 7 bin 500TL nakit promosyon avantajı sunulacak.