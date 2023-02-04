Kredi
04 Şubat 2023 - 09:30

Bu banka daha ne yapsın! 4A 4B 4C emeklilerine tek seferde 12.500 TL! 76 saat detayına dikkat

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti, ING Türkiye, TEB, Yapı Kredi ve Finansbank gibi kamu ve özel bankalar, milyonlarca emekli için Şubat ayını hızlı başlatmak için 12 bin 500 TL'ye kadar peş peşe ödeme duyuruları yayınladı. Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılan 0 zam sonrasında emekli promosyon ödemelerinde rekabet hızlanmıştı. EYT’lilerin 1 Mart itibariyle emekli maaşlarını almaya başlamasıyla birlikte, bankalar yeni promosyon ücretleri duyurmaya başladı. 3 gün içinde başvuru yapan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, zam sonrasında artan promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bankalar tarafından duyurulan yeni güncel emekli promosyon ücretleri, emeklilerin geçimlerini kolaylaştıracak.

Kredi
04 Şubat 2023 - 09:30
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Bu banka daha ne yapsın! 4A 4B 4C emeklilerine tek seferde 12.500 TL! 76 saat detayına dikkat


Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti, ING Türkiye, TEB, Yapı kredi ve Finansbank gibi kamu ve özel bankalar, milyonlarca emekli için Şubat ayını hızlı başlatmak için 12 bin 500 TL'ye kadar peş peşe ödeme duyuruları yayınladı. Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılan %30 zam sonrasında emekli promosyon ödemelerinde rekabet hızlanmıştı. EYT’lilerin 1 Mart itibariyle emekli maaşlarını almaya başlamasıyla birlikte, bankalar yeni promosyon ücretleri duyurmaya başladı. 3 gün içinde başvuru yapan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, zam sonrasında artan promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bankalar tarafından duyurulan yeni güncel emekli promosyon ücretleri, emeklilerin geçimlerini kolaylaştıracak.

O BANKADAN EMEKLİYE 12 BİN 500 TL KARŞILIKSIZ ÖDEME! 3 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPAN SSK, BAĞ-KUR, 4C’Lİ VE EYT’LİLER ALABİLECEK

Şubat ayında, milyonlarca emekli için yepyeni bir dönem başlamış oldu. EYT’lilerin de emekli olacak olmasıyla bankalar, binlerce liralık emekli promosyon ödemelerinin kapısını araladı. Bankalar arasında, Akbank, ING Türkiye, Yapı Kredi Bankası, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası, Finansbank, İş Bankası ve Garanti Bankası, en yüksek emekli promosyonu sunan banka olarak öne çıkıyor. Bu bankaların Şubat ayında sunmuş olduğu emekli promosyonu ne kadar oldu? Promosyon ödemelerinin miktarı, çeşitli unsurlara göre değişmektedir. Örneğin, çalışma süresi, maaş miktarı, çalışanın konumu, banka ve diğer faktörler, promosyon ödemesinin miktarını etkileyebilir.



konut

ŞUBAT AYI PROMOSYON ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz Ocak ayında, bankaların emekli promosyon ödemelerine yönelik yaptıkları zam duyurusunun ardından, Şubat ayının başında emekli promosyon ücretlerine yönelik yeni bir zam haberi geldi. Meclis gündemine gelen EYT’lilerinin emekli olmasının haberiyle bankalar harekete geçti. Gelen bilgilere göre, bankalar arasında kamu ve özel bankalar da dahil olmak üzere, Şubat ayı içerisinde emekli promosyon maaşlarına zam yapıldı. Geçen ay 8000 TL olan promosyon maaşı, bu ay ise 12.500 TL’ye yükselmiş durumda. Fakat, Mart ayına gelen haberler daha da heyecan verici. Çünkü Mart ayında EYT’lilerin de emekli olmasıyla birlikte, emekli promosyon maaşlarının 20.000 TL’ye kadar çıkacağı iddiaları bulunmaktadır.

3 YILLIK TAAHHÜT VERMEMİZ YETİYOR

T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte e-devlet üzerinden de maaş taşıma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Banka veya diğer mobil bankacılık veya online bankacılık hizmetleri üzerinden de bu işlemleri yapabilirsiniz. Promosyonu almak için 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalamak gerekiyor. SSK BAĞ-KUR 4C’li ve EYT’li tüm emekliler bu promosyondan faydalanabiliyor. Bankalar onaylanan başvuruları 3 gün içinde ATM’den promosyonlarını alabiliyorlar. Ayrıca daha yüksek bir teklif gelmesi durumunda promosyondan cayma hakkına da sahipsiniz. Ancak cayma durumunda 3 yıllık taahhüt sözleşmesinin gerideki parçasını bankaya iade etmeniz gerekmektedir.

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