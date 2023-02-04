Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti, ING Türkiye, TEB, Yapı kredi ve Finansbank gibi kamu ve özel bankalar, milyonlarca emekli için Şubat ayını hızlı başlatmak için 12 bin 500 TL'ye kadar peş peşe ödeme duyuruları yayınladı. Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılan %30 zam sonrasında emekli promosyon ödemelerinde rekabet hızlanmıştı. EYT’lilerin 1 Mart itibariyle emekli maaşlarını almaya başlamasıyla birlikte, bankalar yeni promosyon ücretleri duyurmaya başladı. 3 gün içinde başvuru yapan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, zam sonrasında artan promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bankalar tarafından duyurulan yeni güncel emekli promosyon ücretleri, emeklilerin geçimlerini kolaylaştıracak.
Kredi
04 Şubat 2023 - 09:30
Bu banka daha ne yapsın! 4A 4B 4C emeklilerine tek seferde 12.500 TL! 76 saat detayına dikkat
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti, ING Türkiye, TEB, Yapı Kredi ve Finansbank gibi kamu ve özel bankalar, milyonlarca emekli için Şubat ayını hızlı başlatmak için 12 bin 500 TL'ye kadar peş peşe ödeme duyuruları yayınladı. Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılan 0 zam sonrasında emekli promosyon ödemelerinde rekabet hızlanmıştı. EYT’lilerin 1 Mart itibariyle emekli maaşlarını almaya başlamasıyla birlikte, bankalar yeni promosyon ücretleri duyurmaya başladı. 3 gün içinde başvuru yapan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, zam sonrasında artan promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bankalar tarafından duyurulan yeni güncel emekli promosyon ücretleri, emeklilerin geçimlerini kolaylaştıracak.
Kredi
04 Şubat 2023 - 09:30