Bu banka gemileri yaktı! O şartları taşıyan 26 bin TL promosyonu kapacak!







Sağlık İş Konya, Vakıfbank ile Promosyon Anlaşması İmzaladı







Vakıfbank Promosyon Ödemesini Çalışanların Hesabına Yatırıyor

Promosyon Ödemeleri Türkiye'de Popülerlik Kazanıyor

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Vakıfbank, önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşını bankadan almak üzere anlaşma yapan müşterilerine 26.100 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bankanın son promosyon teklifi büyük ilgi gördü ve birçok kişi bu fırsattan yararlanmak için acele etti.Bir sağlık şirketi olan Sağlık İş Konya, geçtiğimiz günlerde Vakıfbank ile bir promosyon anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, çalışanlarının önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını Vakıfbank'tan almayı kabul etmeleri halinde 26.100 TL promosyon ödemesi almalarına olanak tanıyor.Vakıfbank ile Sağlık İş Konya arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Vakıfbank taahhüt ettiği 26.100 TL tutarındaki promosyon ödemesini 15 Şubat tarihinde çalışanların hesaplarına yatırdı. Brüt tutarın 28.800 TL olacağı, erken çekimin cezasının ise önümüzdeki üç yıl için 7.200 TL olacağı belirlendi.Promosyon ödemeleri Türkiye'de giderek daha popüler hale geliyor. Bu ödemeler, maaşlarını belirli bir süre için aynı bankadan almayı kabul eden müşterilere bankalar tarafından yapılıyor. Başlangıçta emeklilere yönelik olarak başlatılan bu ödemeler artık kamu ve özel kurumlarda çalışan vatandaşları da kapsıyor.