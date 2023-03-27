Bu banka hesabında en az 50 TL olanlar dikkat! Banka duyuru yaptı: 300 TL para iadesi yapılacak! Bu işlemi yapmak şart







23 NİSAN'A KADAR BAŞVURUN







300 TL HEDİYE EDİLİYOR

YAPILAN AÇIKLAMA

Bu kampanyayı duyanlar kulaklarına inanamıyor! ING Bank'tan müşterilerine özel açıklama geldi! 500 Türk Lirası ve üzeri birinci ve üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu işlemlere aynı anda 60 Türk Lirası ve toplamda 300 Türk Lirası bonus verileceğini söyledi. Kampanyanın 23 Nisan'a kadar devam edeceği bildiriliyor. Kampanyaya katılım sağlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar paylaşılarak "KAZAN" yazıp 2205 numarasına SMS gönderilmesinin altı çizildi.Kampanya, bonus üye işyeri marketleri üzerinden farklı günlerde 17.03.-23.04.2023 tarihleri aralığında aynı anda 500 Türk Lirası ve üzeri gerçekleştirilen birinci ve üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu işlemleri için geçerlidir.Kampanyaya ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart dahil olduğu açıklamada, ING Light Card ve ING Bonus Business Card'ın kampanyaya dahil olmadığı öğrenildi.ING Bank basın açıklamasının devamında Bonus'un 28 Nisan 2023 tarihinde kartlara aktarılacağı, kampanya müşteri bazlı olduğu için her müşterinin 300 TL'ye kadar bonus kazanabileceği belirtildi. Sadece nakit ve yurt içinde yapılan ödemeler geçerli olacak.Açıklamada, kampanyanın detaylarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: • İnternetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir. • Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir. • Market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir. • Kampanyaya katılım için harcamadan önce “KAZAN” yazıp 2205’e SMS göndermek gerekir. • SMS’in, ING sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekir. • Kampanyaya katılım, gönderilen her SMS için operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir. • Düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri ve vergi ödemeleri dahil değildir. • Kampanya kapsamında iade ve iptal işlemleri dikkate alınır. • Kampanyaya dahil MCC (sektör) kodları: 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499