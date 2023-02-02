Kredi
02 Şubat 2023 - 08:45

Bu banka koşulsuz belgesiz 10.000 TL para verecek! Başvurular açıldı

Banka bugün paylaştığı habere göre, 10 bin tl ödeme almaya devam edenlere ödeme haberi geldi! Son dakika haberi!

Kredi
02 Şubat 2023 - 08:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu banka koşulsuz belgesiz 10.000 TL para verecek! Başvurular açıldı
TAKİP ETTAKİP ET


Banka bugün paylaştığı habere göre, 10 bin tl ödeme almaya devam edenlere ödeme haberi geldi! son dakika haberi!

BANKADAN ÖDEME HABERİ GELDİ! 10 BİN TL VE ÜZERİNDE NAKİT İSTEYENLERE ANINDA NAKİT KREDİ ÖDEMESİ OLACAK

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için banka müşterileri olarak 3 ay ertelemeli kredi alma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, Denizbank tarafından uygun faizlerle yapılan yeni kampanyadan faydalanmak isteyenler, banka internet sitesi üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucu alabiliyor. Başvurularını gerçekleştirip, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi SMS hizmetinden de yararlanabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapılan vatandaşlar, onay alındıktan sonra Denizbank şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini tamamlayarak nakit kredi alabilirler.



konut

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ