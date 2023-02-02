Bu banka koşulsuz belgesiz 10.000 TL para verecek! Başvurular açıldı

Banka bugün paylaştığı habere göre, 10 bin tl ödeme almaya devam edenlere ödeme haberi geldi! son dakika
haberi!
BANKADAN ÖDEME HABERİ GELDİ! 10 BİN TL VE ÜZERİNDE NAKİT İSTEYENLERE ANINDA NAKİT KREDİ ÖDEMESİ OLACAK
Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için banka müşterileri olarak 3 ay ertelemeli kredi
alma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, Denizbank tarafından uygun faizlerle yapılan yeni kampanyadan faydalanmak isteyenler, banka internet sitesi üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucu alabiliyor. Başvurularını gerçekleştirip, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi SMS hizmetinden de yararlanabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapılan vatandaşlar, onay alındıktan sonra Denizbank şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini tamamlayarak nakit kredi alabilirler.