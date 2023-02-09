Bu banka muslukları açtı: Kimlik numarasıyla gelen bu miktarı alacak

Akbank tarafından 7-8-9 Şubat tarihlerinde başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, nakit kredi alabilirler. Kampanyadan yararlanmak için Akbank'a başvurmanız gerekmektedir. Akbank'tan alacağınız kredi ile hem taksit avantajından faydalanmış olursunuz hem de ödemenizi istediğiniz zamanda yapabilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için Akbank'ın internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın Akbank şubesine uğrayabilirsiniz.
7-8-9 ŞUBAT TARİHLERİNDE ÖDEME ALACAKLARA MÜJDE! O BANKADAN TC İLE BAŞVURU YAPMA İMKANIAkbank, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, ihtiyaç kredisine başvuran kişilere ödeme imkanı sağladı. Akbank ihtiyaç kredisi almak isteyenler, banka müşterisi olmaları şartıyla, Akbank Direkt uygulamalarına girerek 3 gün içinde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi alabilirler. Ayrıca, bu kampanyaya katılarak düşük faiz oranlarından yararlanabilirler.
Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kredi notu 1400 ve üzerinde olanlar için Akbank Direkt uygulaması üzerinden banka hesapları olması durumunda, hızlı bir şekilde işlemler yapabiliyor. Ayrıca tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi puanına uygun sonuç alabiliyor. En yakın banka şubesine giderek de bu kampanyalara katılarak, kredi başvurusu yapılabiliyor. Akbank, ödemelerde uygun faiz oranı ile birlikte kredi gerçekleştirmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu için de cep telefonu üzerinden SMS atılarak, TC kimlik numarası ile birlikte kredi yazıp 4425 numarasına gönderilebiliyor.