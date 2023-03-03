Bu banka müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor! Kredi veya banka kartı olanlar hemen başvursun!







DENİZBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ







KREDİ BAŞVURUSU

Son zamanlarda hayat pahalılığı nedeniyle faturalarını ödemeyen, temel giderlerini dahi karşılamakta zorlanan vatandaşlar için banka ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Duyuru Denizbank'tan geldi. Başvuru yapan ve onay alan müşterilere 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek.kredi kampanyası">Banka acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları için kampanyasını duyurdu. Ödemelerini yapmakta zorlanan vatandaşlar bankalar tarafından verilen kredilerden yararlanıyor. Bunun için de bankalar uygun kredi kampanyaları oluşturuyor. Bu bankalardan biri de Denizbank oldu. Denizbank, banka kartı veya kredi kartı olan vatandaşlara 15 Bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Aynı zamanda daha önceden ödemelerini düzenli şekilde yapan vatandaşlara daha fazla kredi sağlanma imkanın da olduğu açıklandı.İhtiyaç kredisi almak isteyen fakat Denizbank müşterisi olmayan kişiler öncelikle bankanın müşterisi olmalı. Vatandaşlar, Denizbank şubesine giderek veya bankanın mobil uygulaması üzerinden bankanın müşterisi olabilirler. Bunun yanı sıra bankanın müşterisi olan vatandaşlar ise, internet bankacılığı, mobil uygulama ya da şubeye giderek başvuru yapabilecek. Aynı zamanda bunların dışında Denizbank müşteri hizmetlerini arayarak da başvuru yapılabilecek. Denizbank müşteri hizmetlerine 0850 222 08 00 numarasından ulaşılabilir.Bütün bu seçeneklerin dışında Denizbank ihtiyaç kredisi almanın daha da kolay yolu ise SMS başvurusu. KREDİM yazıp, kimlik numaranızı yazıp, 3280 'e SMS atmak yeterli olacak. Kredi almak için attığını SMS' e yanıt 5 dakika içerisinde gelecek. Olumlu yanıt sonrası, telefonunuza kredi limiti ve vade sayısı hakkında da bilgilendirme mesajı gelecek. Denizbank müşterisi olmayıp başvurusunu SMS ile yapan ve onay alan kişiler, en yakın Denizbank şubesine giderek işlemini gerçekleştirebilir. Hesabı açılan kişilerin işlemleri sonrasında hesabına kredisi yatacaktır.