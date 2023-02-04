Çalışan vatandaş promosyon anlaşmalarından alacağı miktarın elini hafifletip hafifletemeyeceğini merak ediyor.
Bu banka oluk oluk para dağıtıyor! Promosyonda devleşti: Tam 22.500 TL'yi tek seferde hesaba yatıracak!
Cebini düşünen milyonlarca emekli vatandaş bankaların yaptığı promosyon kampanyalarını bekliyor. Bankalar müşterilerini diğer bankalara kaptırmamak için geçtiğimiz yaz promosyonlarıyla gündeme gelmişti. İşte şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni promosyon anlaşmasıyla gündeme geldi. Yeni emekli olacak kişilerinde akıllarını meşgul eden soruların başında yüksek promosyon ücreti almak yatıyor. Maaş promosyonu için kurumlar ve bankaların görüşmeleri tam gaz devam ederken Mersin Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu promosyon anlaşması yaptı. Kurumlar ve bankalar arasında çekişmeli geçen promosyon ihaleleri sonucunda çalışan kişiler bir miktar da olsa ellerini rahatlatacak haberler almayı bekliyorlar.
Yapılan promosyon görüşmelerinde firmaların asıl derdinin çalışanlarının haklarını korumak olduğu bildiriliyor. Çalışanlarını düşünen bir diğer kurum olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıfbank arsında yapılan 3 yıllık promosyon anlaşması sonucunda 24.500 TL tutarına imzalar atıldı. Yapılan bu promosyon anlaşmasını İş Sendikası Mersin 1 no.lu Şube Başkanı Nail Kaya haber verdi. Nail Kaya promosyon anlaşması hakkında şu sözleri söyledi: “Örgütlü ve Yetkili bulunduğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Kadrolu İşçi arkadaşlarımızın (3 Yıllık) promosyon ücreti 22.500 olarak Vakıfbank Yetkilileri ile bugün itibariyle anlaşma sağlanmıştır. Promosyon ücretleri şubat ayı maaşını takip eden en geç, 3 İş Günü içerisinde (18 ŞUBAT) tarihinde işçi arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılacaktır. İşçi arkadaşlarımıza Promosyon Ücretleri Hayırlı, Uğurlu Olsun”