Finans
24 Şubat 2023 - 16:15

Bu banka para dağıtıyor! Başvuran 100 TL hediye para kazanacak: 6 gününüz kaldı!

Bankalar tarafından yapılan kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Peki Kuveyt Türk müşterileri nasıl 100 TL hediye çeki kazanabilir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
24 Şubat 2023 - 16:15
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Bu banka para dağıtıyor! Başvuran 100 TL hediye para kazanacak: 6 gününüz kaldı!
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Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını az da olsa karşılayabilmek için düzenledikleri kampanyalara devam ediyor. Peki Kuveyt Türk kampanyası nedir? Şartları nedir? Nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUVEYT TÜRK KAMPANYASI

Bankalar arasında en çok kampanya yapmaya devam eden Kuveyt Türk yeni bir kampanya haberi paylaştı. Gelen bilgilere göre banka üzerinden ilk kez hesap oluşturan müşteriler 100 TL hediye çeki kazanacak. 



Kuveyt Türk 100 TL Kampanyası

Mobil uygulama üzerinden müşteri olan, çiftçi, şahıs firması hesapları da dahil olmak üzere bütün yeni müşteriler 100 TL hediye kazanacak. Ödemeden faydalanabilmek için ilk açılan hesaba 100 TL nakit yatırılması gerekiyor. Para yatırımından ve 100 TL harcamadan sonra 100 TL hediye çeki aktif oluyor ve Kuveyt Türk tarafından yapılan yeni kampanya Şubat ayı sonunda bitiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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