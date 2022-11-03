GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 11:42

Bu banka promosyona doymuyor! Kasım ayında promosyon ücretlerini yenileyen Vakıfbank rekor bir rakama imza attı

Bankaların promosyon yarışı aylardır devam ediyor. Kasım ayı için yeni kampanyalar başlatan bankalar arasında yer alan Vakıfbank kamu çalışanlarını sevindirecek bir yenilik yaptı. İşte, Vakıfbank'ın kamu personeli için başlattığı promosyon kampanyasının detayları...

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 11:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu banka promosyona doymuyor! Kasım ayında promosyon ücretlerini yenileyen Vakıfbank rekor bir rakama imza attı


Son zamanların gündeminde yer alan maaş promosyon ödemeleri Kasım ayında da devam ediyor. Özel bankalar tarafından yapılan emekli promosyon ödemelerinin ardından kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler mukavele değişikliğine dair bankalar ile görüşme yapmaya başladı. Bankaların yeni promosyon ücretleri merak edilirken, Vakıfbank ve MEB arasında yapılan görüşmeler sonucunda mukavelenin yenilendiği ortaya çıktı.

YENİ PROMOSYONLARIN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

MEB ile Vakıfbank'ın yaptığı görüşme sonucunda MEB personellerinin promosyon ücretleri güncellendi. Bu kapsamda 3.000 TL olan promosyon ücretlerinin 25.000 TL olarak güncellenmesine karar verildi.



 meb promosyonu

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli sayılacak güncelleme doğrultusunda; maaş, ücret ve diğer ödemeleri Vakıfbank yapacak. 31 Aralık 2023'te süresi bitecek olan promosyon anlaşması 2 sene daha eklenerek uzatıldı. 25.500 TL'lik promosyonlar 16 Kasım tarihinde personellerin hesabında olacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün
CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı
CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı
Ev kira artışları durmak bilmiyor! Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs'tan ev kirasına isyan! Bu kadar da olmaz bir anda 4 katı
Ev kira artışları durmak bilmiyor! Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs'tan ev kirasına isyan! Bu kadar da olmaz bir anda 4 katı
Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu
Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu
SGK herkesi uyardı! Hizmet dökümü belgesinde bu harfler olanlar risk altında! Emekliliğiniz yanabilir
SGK herkesi uyardı! Hizmet dökümü belgesinde bu harfler olanlar risk altında! Emekliliğiniz yanabilir
Son Haberler
Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan çift evlilik yolunda ilerliyor
Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan...
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç'u alamadığı için çok pişman!
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç'u alamadığı için çok pişman!
Fenerbahçe'de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya geri çağrılabilir
Fenerbahçe'de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya geri çağrılabilir
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi
Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat uygulaması Google Chat oldu!
Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat...
WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü amaçlı kullananlar artık bunu yapamayacak
WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü...
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği nokta ağızları açık bıraktı
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği...
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi...
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın fiyatları
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın...
Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor
Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini...
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar belli oldu
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı...
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar...
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak! Başvurularda yaş şartı aranmıyor
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak!...