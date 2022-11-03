Bu banka promosyona doymuyor! Kasım ayında promosyon ücretlerini yenileyen Vakıfbank rekor bir rakama imza attı







YENİ PROMOSYONLARIN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU







Son zamanların gündeminde yer alan maaş promosyon ödemeleri Kasım ayında da devam ediyor. Özel bankalar tarafından yapılan emekli promosyon ödemelerinin ardından kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler mukavele değişikliğine dair bankalar ile görüşme yapmaya başladı. Bankaların yeni promosyon ücretleri merak edilirken, Vakıfbank ve MEB arasında yapılan görüşmeler sonucunda mukavelenin yenilendiği ortaya çıktı.MEB ile Vakıfbank'ın yaptığı görüşme sonucunda MEB personellerinin promosyon ücretleri güncellendi. Bu kapsamda 3.000 TL olan promosyon ücretlerinin 25.000 TL olarak güncellenmesine karar verildi.1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli sayılacak güncelleme doğrultusunda; maaş, ücret ve diğer ödemeleri Vakıfbank yapacak. 31 Aralık 2023'te süresi bitecek olan promosyon anlaşması 2 sene daha eklenerek uzatıldı. 25.500 TL'lik promosyonlar 16 Kasım tarihinde personellerin hesabında olacak.