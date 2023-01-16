Bu banka yakınına 'Sen de gel' diyene 5000 TL ödüyor! Şimdiye kadar görülmemiş kampanya başladı: Takır takır para yağdırıyor

Enpara 5.000 TL Nakit Dağıtıyor!
Özel bankalar arasında müşteri portföyünü genişleten QNB Finansbank’ın dijital bankacılık çözümü Enpara tavsiye eden müşterilerine tam tamına 5.000 TL verecek. Sektöründe dikkat çeken projelere imza atan Enpara 5.000 TL değerinde nakit ödül kampanyasını müşterilerinin beğenisine sundu. Vatandaşlardan büyük ilgi gören ödüllü kampanya gereği Enpara.com Şirketim’i tavsiye edenlere 5 bin TL’ye kadar nakit ödül verileceği belirtildi.
RESMİ WEB SİTE ÜZERİNDEN DUYURULDU
Hızlı ve güvenilir bir şekilde büyümeye devam eden Enpara hem bireysel hem de ticari müşterileri için özel bir kampanya oluşturdu. Bankanın resmi web sitesindeki kampanya duyurusuna göre Enpara.com Şirketim’i tavsiye üzerine kullanmaya başlayan her işletme için tavsiye eden müşteriye 100 TL ödül verilecek. Üstelik tavsiye üzerine Enpara.com Şirketim müşterisi olan işletmelere de bankacılık masraflarından muaf olma imkanı tanınacağı belirtildi.
BİR ÇOK ÖDÜL SİZİ BEKLİYOR
Ticari işletmeler tarafından tercih edilen Enpara.com Şirketim, bankacılık sektöründe hızlı bir ivme yakaladı. Büyümesini hızla sürdüren Enpara.com dijital bankacılık hizmetine şirketleri de dahil eden avantajlar geliştirdi. Tavsiye üzerine Enpara.com Şirketim üyesi olan iş yerleri, EFT, FAST, Havale ücreti, POS ve kredi
kartı aidatı olmadan bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Enpara’dan yapılan açıklamaya göre kampanya 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek. Enpara.com kullanıcısı tüm müşteriler şirketlere bankayı tavsiye etmeleri halinde anında 100 TL ödül ve çeşitli ücretsiz bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanacak.
ENPARA.COM ŞIRKETIM AVANTAJINDAN NASIL YARARLANILIR?
Peki banka müşterileri kampanyadan yararlanmak ve 5.000 TL kazanmak için ne yapacaklar? Banka müşterileri cep şubede bulunan ‘Bizi Tavsiye Edin’ butonuna tıklayarak ödül için kampanyaya katılabilirler. Açılan ekran üzerinde bulunan ve kişiye özel olarak oluşturulan başvuru linkini paylaşarak ya da SMS ve e posta ile tanıdığı işletmelere gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz işletme sahibi aktif linke tıkladığı anda ödemeler hesaba geçecek.