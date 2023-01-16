Bu banka yeni kimlik kartı çıkaranlara kıyağını yaptı! 25.000 TL ödeme yapacak: Tek bir işlem yapılması gerekiyor

QNB Finansbank'dan 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi: 36 ay vade ve 90 gün erteleme imkanı
QNB FİNANSBANK'IN YENİ KAMPANYASI: ANINDA İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU VE T.C. KİMLİK NUMARASI İLE KREDİ ALMA FIRSATIQNB Finansbank, son dakika olarak duyurduğu kampanyasında, 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilerine belirtilen kredi koşullarına uygun olmaları halinde 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi çekebilme imkanı sunuyor. İlk taksit ödemesinde 90 gün erteleme gerçekleştirebilecek olan müşteriler, anında kredi başvurusu yapabilecekleri gibi, en yakın şubede veya mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapabilecekler. Başvurular TC kimlik numarası üzerinden yapılabilecek ve banka kredi notu 2500 ve üzerinde olan müşteriler diğer bireysel kredilere de başvuru yapabilecek. QNB Finansbank'ın resmi internet adresinde kampanyaya yönelik bilgiler ve güncel faiz oranlarına ulaşılabilir.
QNB Finansbank, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler, belirtilen kredi koşullarına uygun olmaları halinde 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi çekebilecekler. İlk taksit ödemesinde 90 gün erteleme gerçekleştirebilecek olan müşteriler, anında kredi başvurusu yapabilecekleri gibi, en yakın şubede veya mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapabilecekler. Başvurular TC kimlik numarası üzerinden yapılabilecek ve banka kredi notu 2500 ve üzerinde olan müşteriler diğer bireysel kredilere de başvuru yapabilecek. QNB Finansbank'ın resmi internet adresinde kampanyaya yönelik bilgiler ve güncel faiz oranlarına ulaşılabilir. Bu kampanya kapsamında, müşterilerin kredi başvurusu yapmaları için öncelikle banka kredi koşullarını karşılamaları gerekmektedir. Bu koşullar arasında müşterinin T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, iş ve gelir durumu gibi bilgiler yer almaktadır. Başvuru yaparken, müşterilerin eksiksiz ve doğru bilgileri vermeleri önem taşımaktadır. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra, banka tarafından bir değerlendirme yapılacak ve başvuru sonucunda olumlu ya da olumsuz bir cevap alınacaktır. Olumlu cevap alan müşteriler, kredi tutarını ve vade süresini seçerek ihtiyaç kredisini kullanabilecekler. Ayrıca, kredi ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmaları, kredi notlarının olumlu yönde etkilenecektir.