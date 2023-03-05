Arkadaşını davet et ve 2 bin TL para kazan! Bu bankada çıldırtan kampanya başladı! Sadece bunu yapanlara geri ödemesiz 2000 TL hediye! Son dönemin en popüler bankalarından biri olan Nkolay bankasında akıl almaz fırsat. Mart ayındaki kampanyalarını düzenleyen banka öncesinde de kredi kampanyalarını ile tüm dikkatleri üzerine çekmekteydi. Sadece basit bir mobil uygulamalar ile yapacağınız davetlerden 200 TL'den başlamak üzere toplam 2 bin TL kazanabilirsiniz. Bankadan eşi benzeri olmayan bir kampanya duyurusu geldi.





Gerek kart işlemleri oldun gerekse kredi kampanyaları olsun müşterinin nabzını tutan ve bankayı dinamikleştiren bir çok seçenek ve kategoriler ile birlikte yol alıyordu. Nkolay Bankasının şimdiki sıradaki kampanyası ise kart kampanyası. Bir çok müşteriye avantaj kapılarını aralayacak olan Nkolay Bankası'nın mart ayı kampanyası ve diğer detaylar...







NKOLAY BANKASINDAN MÜŞTERİLERİ İÇİN MART AYI KAMPANYASI

Aktifbank'ın dijital bankacılık uzantısı olan Nkolay Bankası mart ayı için sadece müşterilerini kapsayan bir duyuru haberi yayınlandı. Resmi internet sitesinde paylaşılan kampanya detaylarında, kampanyanın sadece mevcut müşterileri için geçerli olduğu da belirtildi. Bankacılığın dijitale kayması nedeniyle artık dijital bankacılık sistemleri günümüzde bir hayli popüler. Nkolay da bunlardan biri. Aktifbank Bankası'nın dijital ortamdaki uzantısı olarak bulunan banka kampanya konusunda oldukça iddialı. Her gün farklı kampanyalarını duyuran bankadan bu kez mart ayı kampanya detayı geldi. İşte Nkolay bankasının Mart ayı kampanyası ve diğer ayrıntılar...Nkolay'dan vatandaşları sevindirecek bir kampanya. Bu kampanyada arkadaşlarını Nkolay Bankacılığa davet eden, dijital ortamda bunları gerçekleştirenler için para verilecek. Mobil uygulama aracılığı ile arkadaşlarını, tanıdıklarını Nkolay Bankası'na mobil uygulamalarla ile davet eden kişiler için banka 200 TL ödeyecek. Evet evet yanlış duymadınız. Banka müşterisi olmak için dijital ortamda, mobil uygulamalar ile yaptığınız davetler nedeniyle banka tarafınıza 200 TL ödeyecek ve toplamda 2 bin TL para kazanacaksınız. Banka müşterisi yapılan kişilerin 24 yaşından büyük ve 55 yaşından küçük olması istendi. Diğer kampanya detaylarında ise banka müşterisi olarak açılacak hesapların en az bir yıl boyunca aktif durumda bulunması da isteniyor. Aksi halde hesaptaki paralar geri alınacak ve hediyeler iptal edilecek.