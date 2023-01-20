Bu bankada hesabı olan herkes yaşadı! Bir işleme 1000 TL hediye! Şimdiye kadar böylesini görmediniz: İşte son başvuru tarihi. Garanti Bankası müşterilerine sevindirici haber geldi. O işlemi yapan herkes 1000 TL para kazanacak. Son tarih belli oldu. İşte detaylar...
GARANTİ BBVA MÜŞTERİLERİNE 1000 TL PARA VERİLECEKGaranti BBVA müşterilerini ilgilendiren bir haber yayınlandı. Müşteriler şubeye bile gitmeye gerek kalmadan 1000 TL para kazanabilecek. 1000 TL'lik hediye kampanyasının detayları belli oldu. Banka tarafından kampanyaya ilişkin bilgiler verildi. Bu ay sonuna kadar bu kampanyadan yararlanılabilecek. İşte kampanyaya ait diğer detaylar...
Yapılan açıklamada kampanyanın ayrıntıları da belli oldu. Garanti Bankası'na ait kredi kartları ile yaptığınız alışverişler için geçerli olacak bu ödemeler. Yani kampanya Bonus Kredi kartı, Garanti BBVA'lı kişiler, Money Bonus Kredi kart sahiplerini ilgilendirecek. Bankanın duyurduğu kampanya tarihleri ise şöyle 2 ve 31 ocak tarihlerinde kart başvurusu onaylanan kişiler için, 20 şubat tarihine kadar bu kartlar ile yapacakları alışverişler için 1000 TL hediye para kazanılacak. Bu paralar onaylanan Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartlarınız ile olmalıdır. Yeni kart başvurusu olmalıdır. Her 1000 TL'lik harcamaya da 1000 TL hediye para kazanılmalıdır. Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartları için başvurular ise Garanti BBVA Mobil ve bonus, moneybonus.com resmi internet sisteminden yapılması gerekmektedir.