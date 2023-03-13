Bu bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Bir tıka 1000 TL hediye edecek!

Garanti Bankası, müşterilerine 1000 TL hediye vereceğini duyurdu. Kampanya şartları hakkında detaylı Garanti Bankası, müşterilerine özel bir kampanya ile 1000 TL hediye ediyor. Kampanya, bankaya gitmeye gerek kalmadan müşteri olan ve kredi kartı başvurusunda bulunanların yararlanabileceği bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile kredi kartı başvurusu onaylandığında 1000 TL'ye kadar harcamaya 1000 TL bonus kazanabilirsiniz..
Ayrıca, kampanya kapsamında Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından da yararlanabilirsiniz. Bu fırsat sayesinde 10.000 TL'ye kadar nakit avans çekebilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınızı daha kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz.
Kampanya şartlarına gelince, kampanyadan yararlanmak için Garanti Bankası müşterisi olmanız yeterli. Eğer henüz müşteri değilseniz, hemen bankanın internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında kredi kartı başvurusu yapmanız yeterli olacak.
Kampanya kapsamında kazanacağınız bonus 1000 TL'ye kadar olacak ve bu bonus sadece ilk harcamanızda kullanılabilecek. Bonusunuz, kredi kartınızın kullanımına bağlı olarak 15 gün içinde kartınıza yüklenmiş olacak. Ayrıca, kampanya kapsamında nakit avans çekmeniz halinde faizsiz ve taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Garanti Bankası'na başvurun ve avantajlarından yararlanın!