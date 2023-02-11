Bu bankada hesabı olanlar acil baksın: Binlerce lira çekilmiş olabilir







ZİRAAT BANKASI UYARDI







Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu hesabında parası olan ve çekmeyi unutan vatandaşa son tarih verildi. Son tarihe kadar parasını çekmeyen ne yapacak? Konunun detayları haberimizde.Resmi açıklamasını Bankacılık Kanunu maddesi üzerinden yapan banka müşterilerine uyarı yaptı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 62. maddesine göre, bankalar mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin son talebi, herhangi bir yazılı talimatı, tarihinden başlayarak on yıl içinde aramayanlar zamanaşımına uğrar. Yani maddede belirtilen konu, vatandaşlar unuttukları paralarını belirlenen tarihe kadar çekmezse haklarını kaybedecek. Hesaplarında para bulunan müşterilerin isimlerini bir liste ile yayınlayan banka son tarihi de belirledi.15 Haziran 2023 paralarını unutan vatandaşların parasını çekmesi için son tarih olarak belirlendi. Bankada hesabı olan vatandaşların hızlı olması ve paralarını çekmesi gerekir. Kişiler zaman aşımına uğrayan hesaplar listesine bakarak isim ve soy isimlerini kontrol etmelidir. İsimleri bulunan kişiler, hesabının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile giderek başvuru yapabilir. Başvuru yapmayanların hesapları kanun gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devri gerçekleşecektir.