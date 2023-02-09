Bu bankada hesabı olanlar ATM'den 45.000 TL nakit para alacak!

Yeni bir kampanya, Yapı kredi
Bankası tarafından başlatıldı. Yapı Kredi müşterisi olan her vatandaş bu kampanyadan yararlanabilecek. Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara müjde olan bu kampanya ile 45 bin TL'ye varan ödemeleri hemen kullanabilecek.
45 BİN TL ÖDEME İÇİN NE YAPILMALI?
Yapı Kredi Bankası'nın başlattığı bu kampanya ile birlikte vatandaşlar bankaya akın etti. Başlatılan kampanya çerçevesinde 45 bin TL ihtiyaç kredisinin, başvuruları koşullarının sağlanması halinde hesaplara hızla yatırılacak. Yapı Kredi Bankasına ait bankamatik kartı veya internet uygulaması aracılığıyla başvurunuza değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu kredi notunuza bakılacak ve bunun sonucunda uygun koşullar sağlanırsa 45 bin TL olan ihtiyaç kredinizi hesabınızdan kolaylıkla kullanabileceksiniz.
Başvuruyu, Yapı Kredi Bankası'nın cep telefonu uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Dilerseniz bankanın anlaşmalı olduğu diğer uygulamaları da cep telefonunuza indirebilirsiniz. Böylelikle kredi notunuzu hesaplayabilir, kredi ve kredi faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.
SMS İLE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Yapı Kredi Bankası'nın başlattığı 45 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına dilerseniz SMS yolu ile de başvurabilirsiniz. SMS yolu ile yapılan başvurunuz sonrasında Yapı Kredi Bankası, başvuru sonucunu yine SMS yolu ile tarafınıza bildirir. Üstelik dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden SMS yolu ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması halinde yine tarafınıza SMS yoluyla bildirilecektir. Kampanya başvurusu yapmak isteyenlerin banka şubesine gitmek zorunda değil. SMS yoluyla başvurmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık gelir durumlarını yazarak 4411'e mesaj olarak atabilir. Sonrasında banka, başvuru sonucunuzu anında tarafınıza SMS yoluyla iletecek. SMS ile yapılan başvurularda Yapı Kredi Bankası, kişilerin kredi notlarına ve çıkacak olan toplam kredi miktarını hesaplar. Bunun sonucunda çıkan kredi notunu ve kullanabileceği kredi tutarını SMS yolu ile kişilere iletilir. Bu onay ile birlikte kişilerin onaylanmış kredileri, anında banka hesaplarına yatırılır. Bu kampanyadan yararlanabilmek için Yapı Kredi Bankası üzerinde bir hesabınızın bulunması gerekmektedir.
Yapı Kredi Bankası müşterisi olabilmek ve hesap açabilmek için resmi internet adresine girerek buradan
başvuru yapabilirsiniz.