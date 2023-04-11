Bu bankada hesabı olanlar dikkat! Hesaplara ek 300 TL yatırılacak: Bunun yapılması gerekiyor!







KAMPANYA DETAYLARI











KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI





Ziraat Bankası gerçekleştirdiği kampanyalarla müşterilerinin dikkatini çekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bankkart Lira Kampanyası" kapsamında Ziraat Bankası müşterilerine nakit para verileceği belirtiliyor. Kampanya, 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıntılar haberimizde... Banka, müşterilerine 300 TL nakit para verileceğini duyurdu. Kampanya, 12 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olacak.Kampanyadan yararlanmak için, Ziraat Bankası müşterilerinin Bankkart'ları ile herhangi bir alışveriş yapmaları yeterli olacak. Kampanya kapsamında yapılacak her 100 TL'lik alışveriş için müşterilere 10 TL değerinde puan verilecek ve bu puanlar nakit paraya çevrilebilecek. Kampanya kapsamında en fazla 30 puan kazanılabilir, yani maksimum 300 TL nakit para elde edilebilir. Kampanyaya katılmak için, Ziraat Bankası müşterilerinin Bankkart'larına başvurması gerekiyor. Banka müşterileri, Bankkart başvurusu yaparken kampanyaya katılmak istediklerini belirtmeleri halinde, kampanya kapsamında alışverişlerinden puan kazanabilecekler. Kampanya detaylarına ilişkin daha fazla bilgiyi Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri hattı üzerinden edinebilirsiniz. Banka, müşterilerine 300 TL nakit para verileceğini duyurdu. Kampanya, 12 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için, Ziraat Bankası müşterilerinin, kampanya döneminde market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinde tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri her alışveriş için 30 TL değerinde puan kazanmaları gerekiyor. Kampanya kapsamında en fazla 10 puan kazanılabileceği için, maksimum 300 TL nakit para elde edilebilecek. Kampanyadan yararlanmak için, Ziraat Bankası müşterilerinin öncelikle Bankkart'larına başvurmaları gerekiyor. Bankkart başvurusu yapan müşteriler, kampanyaya katılmak istediklerini belirtmelidirler. Kampanya detaylarına ilişkin daha fazla bilgiyi Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri hattı üzerinden edinebilirsiniz.Ziraat Bankası'nın 300 TL kampanyasına katılmak isteyenler için katılım yöntemleri açıklandı. Kampanya, 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin, Ziraat Bankası mobil uygulamasını veya resmi web sayfasını kullanarak başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca, kampanya ile ilgili bilgilendirme SMS'i alan müşteriler de SMS üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru işlemi sırasında, müşterilerin Bankkart'larına başvuruda bulunmaları ve kampanyaya katılmak istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, kampanya kapsamında yapılacak alışverişlerde puan kazanılmaya başlanacak. Kampanya detaylarına ilişkin daha fazla bilgiye Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, müşteri hizmetleri hattını arayarak da kampanya ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.