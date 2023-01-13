Bu bankada hesabı olanlara bir kereye mahsus lokum gibi ödeme! Az önce açıklandı: TC kimlik numarasını SMS atana 5 dakikada ödenecek!

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olanlar banka şubelerine gitmeden internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Krediye başvurmak isteyenlerin kredi notu ve kredi sicili uygunsa rahatlıkla bu bankadan kredi alabiliyor. Yapılan açıklamalara göre ödemeler özellikle de bu bankanın müşterisi olanlara verilecek. Kredi notunu öğrenmek isteyenler T.C kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapabilmektedir. Uygun olduğu takdirde ise kredi başvurusu gerçekleştirilebilir.
QNB Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılıyor? Kredi alabilmek için kredi notunun kaç olması gerekiyor?Bu bankadan kredi almak isteyen vatandaşların kredi notları 1400 ve üzerinde olmalıdır. Eğer kredi puanı yeterliyse QNB Mobil üzerinden istenilen krediye başvuru yapılabilir.
Bunların yanı sıra kredi çekmek isteyenlere SMS üzerinden başvuru yapma imkanı da sağlandı. Bu doğrultuda T.C kimlik numaranızı 5030'a SMS göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurudan sonra eğer bankanın müşterisiyseniz ve hesabınız varsa onay alma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. 50 bin liraya kadar verilen bu ihtiyaç kredisi, 36 ay vade imkanı ile müşterilere tanımlanıyor. Kredi almak isteyen emeklilerde eğer kredi notları elverişliyse bu krediye başvuru yapabiliyor.