Bu bankada hesabı olanlara müjde! 2.500 TL nakit ödemeler sahiplerini buluyor! Karşılıksız ödemelere son gün 31 Mayıs!

















Bankkart kullanıcıları için düzenlenen kampanya ile Ziraat Bankası, TatilBudur işbirliğiyle avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Kampanya detaylarına göre, Bankkart ile yapılacak alışverişlerde belirli tutarlarda Türk Lirası hediye edilecektir. Alışveriş tutarına göre farklı seviyelerdeki ödüller, kullanıcılara sunulmaktadır. Tek seferde 12.500 Türk Lirası ile 17.499 Türk Lirası arasındaki alışverişlerde 1.000 Türk Lirası, 17.500 Türk Lirası ile 24.999 Türk Lirası arasındaki alışverişlerde 1.750 Türk Lirası ve 25.000 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde ise 2.500 Türk Lirası Bankkart Lira verilecektir. Bu kampanya, Bankkart sahiplerine farklı tutarlarda hediye lira kazanma imkanı sunarken, aynı zamanda TatilBudur'da yapacakları alışverişlerde avantajlı bir ödeme seçeneği sunmaktadır. Bu kampanya ile Bankkart kullanıcıları, TatilBudur'da yapacakları alışverişlerden faydalanarak çeşitli miktarlarda Türk Lirası kazanma fırsatı elde edeceklerdir.Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarını sevindirecek bir kampanya daha başlatıyor. Kampanya kapsamında, müşterilere alışverişlerinde ekstra kazanç sağlama fırsatı sunuluyor. Bankkart sahipleri, TATILBUDUR yazarak 4757'ye SMS göndererek veya Bankkart Mobil uygulaması ile bankkart.com.tr web sitesi üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Kampanya detaylarına göre, Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişlerde belirli tutarlara ulaşan müşterilere Türk Lirası olarak ifade edilen Bankkart Lira ödülü verilecek. Bu ödül miktarı, yapılan alışveriş tutarına bağlı olarak değişiklik gösterecek. 12.500 TL ile 17.499 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL, 17.500 TL ile 24.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.750 TL ve 25.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 2.500 TL Bankkart Lira kazanılabilecek. Kazanılan Bankkart Liraları, 7 Haziran 2023 tarihinde müşterilerin hesaplarına yüklenecek ve 10 Temmuz 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Bu süre içinde Bankkart Liraları, alışverişlerde indirim olarak veya harcama yaparken kullanılabilecek. Kampanya süresi ise ay sonuna kadar devam edeceği için müşterilerin bu fırsatı değerlendirmek için zamanları bulunmaktadır. Kampanya ile ilgili bazı detaylar da belirtilmiştir. Uçak bileti alımları kampanyaya dahil edilmemekte ve ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarıyla birleştirilebilmektedir. Kampanya, bireysel kartlar için geçerli olup, Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir. Ayrıca, kampanya sonrasında iptal veya iade edilen işlemlerde Bankkart Liraları geri alınacaktır. Ziraat Bankası'nın düzenlediği bu kampanya, Bankkart kullanıcılarına alışverişlerinde ek avantaj sağlamakta ve Türk Lirası olarak ifade edilen Bankkart Liraları kazandırmaktadır. Müşteriler, bu fırsatı değerlendirerek alışverişlerini yaparken ekstra kazanç elde edebilir ve daha avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayabilirler.