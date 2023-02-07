Halkbank, 5 dakikada 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara ay sonuna kadar düşük faizler ile hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapılacağı açıklandı.
Kredi
07 Şubat 2023 - 11:45
Bu bankada hesabı olanlara şartsız 50.000 TL ödenecek
Halkbank'tan vatandaşlara müthiş destek! Hesabı olan vatandaşlara kolayca başvurabilecekleri kredi duyuruldu. Vatandaşlar mobil uygulama ve şubeler üzerinden kolayca başvurarak krediyi hesaplarına alabilecek. İşte detaylar...
Kredi
07 Şubat 2023 - 11:45
TAKİP ET
HALKBANK'TAN 5 DAKİKADA 50000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ İMKANI Halkbank, tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğini ve bütçelerini desteklemek için düşük faizlerle hemen aynı gün içinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bankanın kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, ay sonuna kadar 50000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ihtiyaç kredisi alabilirler. Halkbank, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmasının kolaylaştırılması amacıyla, kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerinin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilmesine izin verdi. Bankaya kredi başvurusunu yapan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılabilecekler ve onay almaları durumunda da şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilecekler.
HALKBANK'TAN 5 DAKİKADA 50000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ İMKANI Halkbank, tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğini ve bütçelerini desteklemek için düşük faizlerle hemen aynı gün içinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bankanın kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, ay sonuna kadar 50000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ihtiyaç kredisi alabilirler. Halkbank, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmasının kolaylaştırılması amacıyla, kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerinin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilmesine izin verdi. Bankaya kredi başvurusunu yapan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılabilecekler ve onay almaları durumunda da şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilecekler.
EDİTÖR