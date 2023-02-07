Kredi
07 Şubat 2023 - 11:45

Bu bankada hesabı olanlara şartsız 50.000 TL ödenecek

Halkbank'tan vatandaşlara müthiş destek! Hesabı olan vatandaşlara kolayca başvurabilecekleri kredi duyuruldu. Vatandaşlar mobil uygulama ve şubeler üzerinden kolayca başvurarak krediyi hesaplarına alabilecek. İşte detaylar...

Kredi
07 Şubat 2023 - 11:45
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Bu bankada hesabı olanlara şartsız 50.000 TL ödenecek
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Halkbank, 5 dakikada 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara ay sonuna kadar düşük faizler ile hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. 

HALKBANK'TAN 5 DAKİKADA 50000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ İMKANI 

Halkbank, tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğini ve bütçelerini desteklemek için düşük faizlerle hemen aynı gün içinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bankanın kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, ay sonuna kadar 50000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ihtiyaç kredisi alabilirler. 



Halkbank şube

BAŞVURU ŞARTLARINA UYGUN OLANLAR HIZLA KREDİ ALABİLECEK!

Halkbank, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmasının kolaylaştırılması amacıyla, kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerinin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilmesine izin verdi. Bankaya kredi başvurusunu yapan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılabilecekler ve onay almaları durumunda da şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilecekler. 

EMEKLİLER İÇİN DE KREDİ İMKANI VAR!

Emekli olan vatandaşlar ise, Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorlarsa, emekli maaş hesapları bu banka üzerinde olması durumunda kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kredi başvurusu yapan emekli vatandaşlar, kendi emekli maaş hesapları üzerinden istedikleri limitlerde kredi kullanabilmektedirler. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuç hemen verilmektedir. Halkbank, bu kampanyayla vatandaşların bütçelerini desteklemesi, kredi başvurusu yapmalarının kolaylaştırılması ve ay sonuna kadar düşük faizlerle 50000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılamalarının sağlanması amacıyla açıkladı. 

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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