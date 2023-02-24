Bu bankada hesabı olanların 6 günü kaldı! 1000 TL para iadesi almak için bunu hemen yapın

Türkiye'nin tanınmış bankalarından Garanti BBVA, müşterilerini ödüllendirmeyi amaçlayan bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında 1-28 Şubat tarihlerinde temassız müşteri teknolojisine sahip Garanti dijital kanalları üzerinden Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yapanlara, 1000 TL hediye ediyor. Hediye, 20 Mart'a kadar yukarıda bahsedilen kartlarla yapılacak 1000 TL ve üzeri ilk harcamada verilecek. Onaylanan ve 1000 TL harcama yapan müşteriler, 10.000 TL'ye kadar Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?
Müşterilerin Garanti Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden Bonus ve Money Bonus kredi kartı başvurusu yapmaları gerekiyor. Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değil. Ayrıca ek kartlar ve personel kartları da. Kazanılan bonuslar 25 Mart - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek ve en yüksek kazançlı karta yüklenecek. Kullanılmayan bonuslar 26 Nisan 2023 tarihinde geri alınacak. Müşteriler kampanya başına 1000 TL'den fazla bonus kazanamıyor. Düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil değil.