Bu bankada hesabınız varsa nakite ihtiyacınız yok! Tam 1000 TL karşılıksız para dağıtılıyor. Garanti BBVA müşterisi iseniz yaşadınız. Banka şok edici bir kampanya duyurusu yaptı. Garanti BBVA müşterileri için 1000 TL hediye etme kararı aldı. Müşterilerine 1000 TL verecek olan bankanın bu kararı ve kampanyanın detayları merak ediliyor.
En bilinen ve güvenilir özel bankalardan biri olan Garanti Bankası'nın bu girişimi oldukça ses getireceği benziyor. Şimdiden herkesin gündeminde. Peki bu kampanyanın detayları neler? Başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...
GARANTİ BANKASINDAN MÜŞTERİLERİNİ SEVİNDİRECEK KAMPANYAGaranti Bankası'ndan müşterilerini sevindirecek, bankanın müşterisi olmayanları ise bir kampanya duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre Garanti Bankası müşterileri için 1000 TL ödeme yapacak. Şubeye bile gitmeye gerek kalmadan, mobil bankacılık üzerinden başvurular kolaylıkla halledilebilecek. Tek şart ise Garanti Bankası müşterisi olmak. İşte kampanyaya ilişkin diğer ayrıntılar...
Garanti Bankası müşterileri için öyle bir kampanya yaptı ki. Müşterisi olmayanın içi gidecek kampanyanın detayları ise şu şekilde. Öncelikle banka kredi kart başvurusu yapanlara 1000 TL'lik harcamalarına 1000 TL hediye para verecek. Bununla da yetinmeyen banka, müşterileri için faizsiz 10 bin TL nakit avans verecek. Kart başvuruları 1 ve 31 mart tarihleri arasında yapılacak. Kart başvurusu onaylanan kişilerin 20 nisan tarihine kadar yapacaklar 1000 TL'lik alışveriş için taraflarına 1000 TL bonus para hediye verileceği belirtildi. Kampanya için geçerli olacak kredi kartları Bonus Kredi Kartı ve Money Kredi kartıdır. Başvuru için Garanti Bankası'nın mobil şubesi üzerinden, monetbonus.com üzerinden ya da bonus.com üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.